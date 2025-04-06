蘇打綠東京武道館門票秒殺 5萬人搶票

蘇打綠舉辦「二十年一刻」世界巡演，每一站都會推出新歌。（緒風有限公司提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕蘇打綠正忙著「二十年一刻」世界巡演，東京站門票昨天開賣火速秒殺，他們結束了墨爾本演唱會，恢復單身的馨儀則吐露心聲，「這幾天天氣很好，心情也很好！」

蘇打綠4月20日前進倫敦開唱，4月26日移師柏林，5月29日轉戰日本武道館，東京站門票昨天開賣就秒殺，短短時間湧入超過5萬人搶票，售票網站一度因爲流量過大而當機。

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蘇打綠剛結束了墨爾本的演唱會，團長阿福感性回憶，最初來到墨爾本已是10多年前，當時是在學校的禮堂演出，之後到了會展中心，如今大夥站上澳網體育館，見證一路走來的成長歷程，滿場觀眾也報以熱烈掌聲。

馨儀以前曾被團員封為是「人間獵豹」，如今她恢復單身，在澳洲演出時心情大好，大夥鼓勵她「回到草原」，她笑回：「人生有很多事只能往前跑。」沒想到蘇打綠其他團員立刻追問她的「跑道在哪」，全場笑聲與掌聲齊發，更為馨儀送上最熱烈的支持，成了當晚最溫馨的一刻。

蘇打綠在這套巡演，每一站都會準備一首專屬新歌，小威分享：「這次特別刺激，這幾天才寫出這首歌，演出當天下午彩排，我們還在即興練團，真的燒腦到最後一刻也不放棄！」

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