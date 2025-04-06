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傳林美貞3度復合孫興「又ㄘㄟˋ」？情纏腥夫24年 社群突發畢業文

林美貞突然在社群發文喊「終於畢業了」，疑似情變。（翻攝自臉書）林美貞突然在社群發文喊「終於畢業了」，疑似情變。（翻攝自臉書）

〔記者蕭方綺／台北報導〕林美貞和前夫孫興情纏24年，兩度結婚、兩度離婚，育有1子孫恆，去年平安夜才承認三度復合，沒想到時隔不到半年，她前天深夜突然在社群平台宣布：「終於『畢業了』，一切重新開始！」疑似感情再度生變，經紀人指出「還在處理一些事，週一、二會有回應」，沒否認情變，但她被友人詢問感情是否出問題，僅回「沒事」2字，看來情緒很低落。

傳林美貞3度復合孫興「又ㄘㄟˋ」？情纏腥夫24年 社群突發畢業文林美貞（右）與孫興去年底宣布三度復合。
（本報資料照）

回顧2人感情史，林美貞2001年嫁給孫興、為他生下1子，結婚沒幾年就傳出孫興有小三，因此離婚；2014年兩人復合，孫興還在希臘愛琴海浪漫求婚，結果2019年孫興再爆出劈腿，在中國被拍到激吻女富商燕子，當時林美貞被問及此事冷回：「不關我的事。」證實二度離婚。

林美貞突然在社群發文喊「終於畢業了」，疑似情變。（翻攝自臉書）林美貞突然在社群發文喊「終於畢業了」，疑似情變。（翻攝自臉書）

去年孫興和燕子分手後，林美貞才接受男方浪子回頭，孫興除了到林美貞劇組探班當助理，甚至相約赴泰國重溫蜜月之旅，讓林美貞直呼「彷彿回到從前談戀愛的感覺」，沒想到愛情來得太快就像龍捲風，林美貞突發「畢業文」，嘆自己智慧不夠，「所以才一直重修，終於可以下課了」，疑似宣告感情已逝。

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