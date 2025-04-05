〈人物專訪〉張傑燒光積蓄 咬牙再辦健美比賽

張傑透露自己已砸下1500萬推廣健美比賽運動。（張傑提供）

張傑積極籌備健美賽事，第二屆將在5月4日舉辦。（張傑提供）

記者林欣穎／專訪

「南拳媽媽」張傑近年熱愛健身，撕下「紙片人」標籤成為猛男，他在運動推廣上也不遺餘力，去年與「傻魔王」許家豪一起舉辦健美比賽，光是辦比賽就砸了1000萬，今年張傑獨挑大樑投入500萬、再次舉辦第二屆《Muscle Star》，受訪時他說存款已經快燒光，苦笑直呼：「辦比賽的錢加起來都可以買一間小套房了！」

連兩年砸1500萬 比賽仍處虧損

張傑去年相繼在台北、上海舉辦健美比賽，加上今年5月4日將登場的第二屆賽事，已經砸了1500萬資金，他透露目前仍是虧損狀態，「推廣運動真的很燒錢，好幾次都想過還是不辦了，但又覺得都已經做成這樣子了，就還是要推動下去。」張傑也說今年是很關鍵的一年，如果收益沒能平衡這很可能是他最後一次舉辦，「辦賽事都是虧錢狀態，前期真的很難熬，目前就是先努力把自己的品牌做出來，希望有機會能夠繼續辦下去。」

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邀夢多 柯有倫 小剛同台PK

張傑透露今年比賽增加「明星對決」環節，找來好友夢多、柯有倫、和前ENERGY成員小剛與張傑一起到台上做PK，希望可以藉由藝人好友們一起來推廣，張傑笑說自己最近太忙、加上應酬多，目前健身進度是4人中最落後的，「還是會希望贏，大家都會說不在意，但其實都練很勤！」

單身7年只剩1台車 趕工還歌債

除了籌辦賽事，張傑最近也忙著準備南拳媽媽巡演與創作新歌，他坦言原本是打算在去年推出，但因為還有賽事要籌備、一直延遲，「（歌曲）目標是6月要做出來，我們希望下半年可以有巡迴演出。」

單身快7年的他對於感情佛系看待，笑虧自己現在沒房沒存款只剩一台車，「賽事不順利的話，車可能就要不見了！」也說到這個年紀對另一半的條件只要是談得來、價值觀相近就好。

張傑自嘲今年仍是單身漢、還有很多「歌債」要趕工創作，不變的還有他對健身的熱愛，仍在艱辛的推廣之路上努力前行著。

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