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milet放長假護健康 謝中島健人帶她入戲

milet出道以來馬不停蹄，今年4月宣布暫停活動，好好休息充電。（翻攝自IG）milet出道以來馬不停蹄，今年4月宣布暫停活動，好好休息充電。（翻攝自IG）

〔記者廖俐惠／台北-東京連線報導〕日本歌姬milet在愚人節宣布暫停活動，希望能放個長假，好好照顧身心靈，之後以更元氣的面貌與粉絲相會。

中島健人（左）、milet首次合作電影，受訪時互相感謝彼此的幫忙。（甲上娛樂提供）中島健人（左）、milet首次合作電影，受訪時互相感謝彼此的幫忙。（甲上娛樂提供）

出道7年來，milet幾乎沒有停下腳步，近年更跨界參與演出電影，感謝《我在平行時空戀上妳》導演三木孝浩給她踏出一步的勇氣，「所以我覺得沒什麼好怕了」。

中島健人、milet為宣傳電影接受台媒訪問，milet回憶接到邀約時還以為只是唱主題曲，沒想到竟是飾演女主角，讓她驚訝直呼「完全沒想到會有這種事」。她不諱言一開始感到不安，但是導演給她踏出一步的機會，「我覺得應該勇敢搭上導演掌舵的這艘大船，我真的很慶幸第一次挑戰演電影是導演的這部作品。」

該片對中島健人也意義重大，因為這是他從團體SexyZone單飛後的首部作品，中島健人直言這是命運的安排，能心無旁鶩集中在電影拍攝工作上，認為足夠稱為「毫無遺憾的自信之作」，保證這部片中能看到最自然、最赤裸的他。

milet感謝中島健人十分開朗，帶領她入戲，因此能在超快樂的心情下結束演技處女秀；中島健人也大讚milet非常可靠，並形容她是「落入凡間的公主」，笑說「很意外她會自己去便利商店」。

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