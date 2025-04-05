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黃河擁陰陽眼 掃墓重責「幫祖先傳話」

黃河擁有靈異體質。（翻攝自臉書）黃河擁有靈異體質。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕「金鐘戲王」黃河主演客家電視台影集《星空下的黑潮島嶼》，近來忙為戲宣傳，擁有陰陽眼的他，曾拒絕當神明的乩身，未來的夢想是蓋一座廟。

黃河在《星空下的黑潮島嶼》飾演政治犯醫生。（客家電視台提供）黃河在《星空下的黑潮島嶼》飾演政治犯醫生。（客家電視台提供）

黃河擁有靈異體質，能感應到「另一個世界」的存在，甚至能與神明溝通，清明節掃墓時，祖先會主動和他溝通「家事」，也會提醒一些「注意事項」，像是墓園漏水問題或是家人的健康狀況，有如「另類家庭會議」。

黃河從小「帶天命」，常被問：「你怕不怕鬼神？會不會覺得很可怕？」他坦言小時候沒人保護，所以心裡很害怕，也常被嚇到，「長大後開始拜拜、修行，也有老師教，變得比較安全，不容易被欺負。」直到過世的朋友回來找他，那時他才開始不怕鬼神。

曾婉拒當濟公乩身 夢想蓋廟為神明辦事

2、3年前，黃河突然被濟公找上，並詢問他「是否願意成為乩身？」但他當場拒絕，理由是「不要啦，這樣看起來怪怪的，我可以幫祢講話，但先不要上身啦！」他當時在洗澡，解釋說：「因為洗澡的時候是人最輕鬆的時刻，通常會想很多事情，一個人獨處的情況下，比較會連結到一些東西，大部分廁所屬陰，有水、有鏡子、全身又濕，剛好是整個人最靠近陰的磁場。」

談及未來規劃，黃河吐露想蓋一座廟，「供奉媽祖、濟公、土地公、虎爺都可以。」強調開廟後由神明處理事情，他只是提供一個場所，「這樣就不會洩露天機啦！」

不過，蓋廟並非易事，黃河認為成本高昂，但他也樂觀表示，可以透過善男信女的捐款來實現夢想，他打趣說：「現在大家都想開咖啡廳、手搖飲，我想開一間廟。」當得知演藝圈也有藝人開宮廟，像是賴銘偉、陳博正，黃河眼睛一亮說：「哇！那我也有機會了。」至於廟的名稱，黃河賣關子表示已經有想法，但先不公開，「真的要開的話，祂會想辦法幫我找好地點。如果我蓋廟成功，就表示我賺大錢了！」

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