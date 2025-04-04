BOYNEXTDOOR飆舞撂台語 爽喊搶攻大巨蛋

BOYNEXTDOOR舞台燃炸全場，粉絲不時爆出尖叫聲。（記者胡舜翔攝）

〔記者鍾志均／新北報導〕韓國新生代人氣男團BOYNEXTDOOR出道兩年，昨前進新北工商展覽中心開唱，逾5千張門票秒殺，開場《Earth, Wind & Fire》前奏一出，現場爆出歡呼聲，成員們開心放話下回要進攻台北大巨蛋。

隊長JAEHYUN（右）、LEEHAN使出渾身解數賣力唱跳。（記者胡舜翔攝）

在唱完兩首歌後，他們用英語大喊「台北，製造噪音吧」，氣氛熱血沸騰，隊長JAEHYUN用中文直說「很開心，很高興」，6男更說將現場打造成「樂園」般歡樂，要粉絲留下難忘回憶。

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成員們見到台灣粉絲熱情支持，越跳越賣力，不忘嘴甜誇台粉最熱情，更在夯曲《IF I SAY,I LOVE YOU》歌詞加上「一起走吧」，帶來一波高潮。

由於男團魅力征服台韓眾粉絲，訪問時問到哪位成員最帥？SUNGHO先是官腔說大家都很帥氣，「但硬要說的話是RIWOO，只要有燈打在他身上，就會轉身擺帥氣姿勢」，LEEHAN打趣自誇「真要選的話就是我了。」

6人更入境隨俗一人秀一句中文，TAESAN表示「超讚」、WOONHAK吐出流行語「要確耶」，LEEHAN小秀台語「水喔」、SUNGHO笑稱「乾蝦（感謝），JAEHYUN說：「揪感心，ONEDOOR（粉絲名）是我們的青春。」全場歡呼。

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