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Energy秀333手勢舞 大聊夜市美食

Energy代言創「333手勢舞」，希望能再次融入民眾生活中。（相信音樂提供）Energy代言創「333手勢舞」，希望能再次融入民眾生活中。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕Energy明晚將在馬來西亞吉隆坡舉辦「一觸即發」巡迴演唱會，當地歌迷已期待現場看到他們熱跳「16蹲」。

最近Energy為校園愛情電影《有病才會喜歡你》獻唱青春單曲《同病相戀》，登上KKBOX即時榜冠軍。另外他們為電子支付代言廣告也密集曝光，團員一起討論創出「333手勢舞」，希望能像《星期五晚上》的「16蹲」一樣，再次掀起熱潮。

由於Energy代言的電子支付，強調在夜市等生活消費場景也能便利使用，因此廣告拍攝現場團員也聊到夜市話題，阿弟推薦自己三重老家附近的三和夜市美食，像是鹹湯圓、麻油雞、肉羹飯等，雖然都是「熱量炸彈」，但阿弟說：「好吃最重要！」

牛奶、書偉則異口同聲推薦花蓮的東大門夜市，書偉說自己從已經熄燈多年的自強夜市吃到東大門夜市，牛奶則推薦夜市裡的海鮮及燒烤。

坤達、Toro從高中開始就是好朋友，一起推薦小時候常去的景美夜市，坤達還透露：「生煎包旁邊那個烤肉，我同學開的。」

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