木村拓哉出巡 台北走透透

木村拓哉時隔7年再度來台，魅力橫掃全場。（記者陳奕全攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕日劇天王木村拓哉出道37年，昨3度在台公開亮相，出席代言記者會；親和力滿分的他，不但主動幫忙工作人員搬移道具箱，一登場就用中文打招呼「大家好，我是木村拓哉。」引來全場熱烈掌聲。

木村拓哉（右二）親自幫忙工作人員搬道具，毫無天王架子。（記者陳奕全攝）

時隔7年，木村再度來台，他說在機場看到很多粉絲、媒體，感受到台北朋友非常熱情，覺得心情很好；他表示之前在拍攝廣告期間收到來自台灣的鳳梨酥，一吃覺得「驚為天人」，還放到IG上感謝，後來聽說店家生意超旺。

請繼續往下閱讀...

木村拓哉（右三）現身大同區，粉絲團團包圍。（讀者提供）

木村主演日片《型男主廚三星夢：巴黎篇》在台熱映，他除了主動打片，還嘴甜稱來台尋覓美食，就跟拍電影時的心情一樣，抱著很多期待。

據悉，記者會一結束，他就直奔天母知名牛肉麵店，場外聚集近百名粉絲，只為爭睹偶像一面，另外有網友直擊木村大神現身大同區赤峰洋行回味他早期拍戲的道具衣，不少巧遇他的粉絲直呼超幸運，紛紛拿起手機捕捉男神風采，現場尖叫聲不斷，掀起騷動。

近年，木村拓哉投入拍攝YouTube影片行列，他說希望透過這種溝通方式，和粉絲有更近距離互動，想把頻道變成遊樂場，開心和大家互動；問到是否有機會再來台灣？木村透露：「下次可能是演戲，或拿起麥克風表演，請大家期待！」又說過去很少演出「討厭的壞人」，也許未來能嘗試看看也不錯。

活動尾聲，木村說過去很感謝台灣人總在日本發生災難時，給予非常熱情、溫暖的幫助，真的很謝謝大家，「未來有機會再次造訪台灣，希望大家同樣用熱情迎接我，我會獲得滿滿的能量。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法