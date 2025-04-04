小布暑假夯片《F1》來勢洶洶 《捍衛戰士2》億萬搭檔掛保證

布萊德彼特（中）在《F1》飾演時隔多年重返賽道的退役賽車手，電影開場於CinemaCon首度曝光。（達志影像）

〔記者許世穎／綜合報導〕由《捍衛戰士：獨行俠》導演喬瑟夫柯辛斯基執導、「小布」布萊德彼特主演的飆速新作《F1》1日在CinemaCon電影博覽會公開震撼的開場10分鐘片段，燈光熄滅、引擎轟鳴，沉浸式的極速競速畫面讓外媒形容「現場猶如真正的賽道！」

導演喬瑟夫柯辛斯基（左）與製片傑瑞布洛克海默有信心《F1》能在今年夏天再創票房高峰。（路透）

導演柯辛斯基與王牌製片傑瑞布洛克海默2022年曾與「阿湯哥」湯姆克魯斯合作，推出全球票房近15億美金（約台幣496.8億元）的《捍衛戰士：獨行俠》。兩人當天一同現身CinemaCon，並向在場戲院業者信心滿滿地表示：「我們相信，這將會是今年夏天最盛大的電影盛事。」

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柯辛斯基和布洛克海默也掛保證：「我們當年用《捍衛戰士：獨行俠》讓你的戲院整個夏天都座無虛席，創下15億美金的票房，今天，我們要告訴你們，我們準備再創高峰！」《F1》預計6月25日在台上映。

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