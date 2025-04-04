花蓮強震滿週年 麥覺明走訪災區記錄重建

麥覺明（左）率領團隊花半年時間挺進太魯閣災區，實地記錄災後重建。（大麥影像工作室提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕花蓮0403強震昨天正好滿1週年，災後滿目瘡痍的地貌如今走在重建路上，《MIT台灣誌》導演麥覺明攜手太魯閣國家公園管理處推出《走在回家的路上 太魯閣》，他花半年時間走訪災區，沉痛地說這條路太長了，不知道什麼時候能恢復。

麥覺明高中時參加救國團活動走入太魯閣峽谷，當時被「世界級景觀」震撼，是他人生第一次被台灣山水感動；20多年前，他曾幫公視製作《台灣古道誌》，記錄合歡越嶺古道，一路從太魯閣進到天祥、大禹嶺到合歡山，「那時我還趴在砂卡礑溪裡拍深潭的畫面，所以這次地震後，我覺得自己非回來不可。」

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麥覺明親眼目睹巨石砸落房屋慘況。（大麥影像工作室提供）

拍攝半年時間，麥覺明及團隊只要天氣放晴，就會立刻進入現場，拍下包括清水橋通車典禮、鐵路搶修及怪手挖大石等重要片刻。挺進災區不免途經蘇花公路及中橫，他坦言每回心情都很忐忑，因為落石如雨無處可避，每每經過只能在心裡默念「老天保佑」。

問及拍攝難忘的片刻，麥覺明表示災後白楊步道木匾被大水沖走，原以為已沉入太平洋，後來卻在岸邊拾獲，「那塊匾也回家了，就像這部片名一樣，希望有一天能重新立在原地。」

麥覺明4月中將重回大禮大同部落，拍攝農產品採收狀況，他表示《走在回家的路上 太魯閣》仍未停歇，「未來我還會繼續記錄，包括搜救隊、工程人員、警察…因為這條『回家的路』還沒走完。」

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