李屏賓返台送別恩師林贊庭 陸小芬悼念好脾氣如菩薩 李遠代頒總統褒揚令

金馬獎資深攝影師林贊庭上個月因心臟病發逝世，享耆壽96歲，告別式昨舉行。（記者胡舜翔攝）

〔記者許世穎／台北報導〕曾四度獲得金馬獎最佳攝影，並獲頒金馬獎終身成就獎的資深攝影師林贊庭上個月14日因心臟病發逝世，享耆壽96歲，告別式昨舉行。他的大弟子、金馬獎主席李屏賓自美趕回台擔任治喪委員會主任委員，並代表主祭，文化部長李遠則出席代表頒贈總統褒揚令，曾和他合作的金馬影后陸小芬也到場送別。

文化部長李遠（左）昨代表頒贈總統褒揚令，國際知名攝影師李屏賓從美國趕回台灣擔任治喪委員會主任委員。（記者胡舜翔攝）

李屏賓昨感性表示：「林桑是我的啟蒙老師，我們在中影時期就認識，那個年代沒有特效，攝影師的技術都是很厚實的。」他形容林贊庭擁有赤子之心、性格客氣，「他很謙虛，兇是種威嚴，是我們對他們的尊敬」他說自己不兇的脾氣也是和林贊庭學習的，上次見面則是恩師獲得金馬獎終身成就獎當天，他擔任頒獎人：「那個晚上我們在金馬聚會，那時候他身體還很好。」

請繼續往下閱讀...

陸小芬昨出席林贊庭告別式，形容他脾氣好。（記者胡舜翔攝）

金馬影后陸小芬也表示，在早期中影的環境，林贊庭非常慈悲、脾氣非常好、很敬業又刻苦耐勞，「每次都會想說，怎麼有一尊菩薩在這邊都不會發脾氣」，更說片場很躁動，但他很安穩，他透過攝影機作為體驗整個電影的視覺感官，「我覺得這一點有另外一種敬仰的感覺，這是我做不到的，也是讓我感到值得我敬佩的地方。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法