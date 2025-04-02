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娛樂 最新消息

幫毛孩打官司 觸動社會議題

莉蒂西亞杜希自編自導自演《被告汪星人》，探討人與動物間的關係以及動物權利。（双喜提供）莉蒂西亞杜希自編自導自演《被告汪星人》，探討人與動物間的關係以及動物權利。（双喜提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕電影《被告汪星人》以輕快諷刺的喜劇基調描述一場「狗咬人，人告狗」的訴訟案，電影靈感取材自法國的真實寵物訴訟案，自編自導自演該片的莉蒂西亞杜希認為，這類案件很有意義，「因為這代表著這個問題觸動了社會中的某些關鍵議題。」

莉蒂西亞表示，電影並非單純講述某一隻狗的故事，而是匯集多個真實案例來探討動物人格權的法律與哲學問題，更說其中一些案件甚至一路打到了歐洲人權法院，「人們對這些事件非常激動，發起示威、連署請願，深度參與其中，不僅很有意義，也代表這些問題確實觸動了社會議題。」

莉蒂西亞也強調，這不只是一部喜劇電影，同時也非常適合所有深愛動物的人們欣賞，更表示：「我問自己，如果狗不再被視為物，而是一個『人』，那麼司法系統將如何處理？」她認為這個想法一方面很有趣，但同時也帶來了許多問題，「這也是我最想探討的部分。」《被告汪星人》今天在台上映。

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