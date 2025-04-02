白安櫻花季挑戰韓文歌曲 營業中首度打工解鎖新技能

白安再度上登高雄櫻花季，展現電子新曲風。

（寬寬整合行銷提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕白安二度受邀參與高雄櫻花季，今年是白安轉變許多的一年，這次演出也特別化身「DJ白安」，在台上大展身手操作電子樂器，更首度挑戰韓文歌曲，給觀眾耳目一新的演出。

白安（左二）自稱是職場小白，參加《嗨！營業中》錄影，搞笑打工增加不少新技能。 （好看娛樂提供）

白安登場帶來以電子曲風全新詮釋的《不聽》、《我只想在乎我在乎的》及新歌《我把你留在去年》等，還突破自我唱了全韓文歌曲《I Believe》，「這首歌來自我小時候超愛的一部電影《我的野蠻女友》，這也是我第一次嘗試這種類型的歌！」特別和會韓文的朋友一字一句練習歌詞。

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白安最近也參加人生第一個實境節目《嗨！營業中》，上週首集播出，白安緊張說道：「我第一份工作、也是唯一做過的職業就是歌手！」這次成為「職場小白」也學會許多新技能，開心向粉絲推薦：「這是我第一次體驗團體生活，裡面有我打工的畫面，真的超好笑超有趣！」

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