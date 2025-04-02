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娛樂 最新消息

李沐尷尬奪婁峻碩銀幕初吻 慘被剪掉

程雅晨（左起）、李沐、李杏昨一同出席《器子》記者會，分享拍片趣事。（記者陳奕全攝）程雅晨（左起）、李沐、李杏昨一同出席《器子》記者會，分享拍片趣事。（記者陳奕全攝）

〔記者許世穎／台北報導〕台片《器子》昨舉行記者會，主要演員李沐、李杏、程雅晨等人一同出席，李沐在片中和婁峻碩上演甜蜜吻戲，還是婁峻碩的銀幕初吻，她說當天知道要拍吻戲非常崩潰，沒想到最後還被剪掉。

李沐透露當天知道要和婁峻碩拍吻戲，一度崩潰到不想出門：「就很怪呀！因為我們太熟了很奇怪，就非常非常的尷尬。」她笑說婁峻碩是很輕鬆又專業的人，也有很旺盛的表演慾，「他那個表演的『火』燒到不行，我覺得他應該演得很開心。」

片中張孝全為女兒復仇刑求李杏，她被水刑伺候，直說拍攝當下沒有想到安全問題，一心覺得「冷死了」，「因為嗆到可以立刻終止，吊起來沒有真的綁死，我都是自己將手舉著，但冷這件事終止不了，而且不能澆溫水會有水蒸氣。」李杏說下戲後她一直狂抖，這場刑求讓她印象深刻。

程雅晨和李沐在片中有激烈的拿刀衝突戲，畫面十分驚險，程雅晨說：「李沐有先約我們一起聊戲，我們有先練習一下。」李沐笑說後來去配音時，被自己那場戲嚇到，「我自己的尖叫有點好笑，覺得尖叫聲很荒唐。」

由於電影拍攝過程一波三折，期間還遇疫情一度停拍，李沐笑虧婁峻碩「皮膚色階都有差」，如今《器子》終於要上映，李沐說：「這部片很刺激，我們的拍攝過程也很刺激！」《器子》將於4月11日上映。

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