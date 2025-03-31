白冰冰活到老學到老 學新媒體不為衝流量

白冰冰頻道影片開箱民宿帶著觀眾玩透透。（長興影視提供）

記者林欣穎／專訪

白冰冰總是勇於去做新嘗試，未來不只有YT，還會考慮做podcast，更有人找她去做直播帶貨，讓她忍不住直呼自己真的忙不過來。

她提到在直播圈成績亮眼的張蘭，雖然外界對她褒貶不一，但她認為張蘭在網路直播這塊相當有拚勁，「很多人認為她瘋瘋癲癲，但她必須直播帶貨，為了留住流量什麼事都敢作，但我跟她三觀蠻不一樣的，只能說她膽量很大。」

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白冰冰也感嘆，有時候為了流量，有的網紅無所不用其極，「好多人為了衝流量，去欺負、批評別人，我沒有要流量，我是有新的事物我就去學習，秉持著活到老學到老的心，別人說我聰明、或說我愚笨都好，我會走出自己的路，希望大家多多訂閱分享，也感謝指教。」

白冰冰昔跨年演唱《first love 》評價兩極，無畏網友酸語認為有人看就是好事。（三立提供）

之前白冰冰到日本旅遊泡湯影片至今仍是很熱門的網路迷因之一，她直呼自己很多影片都被惡搞，像2023年她在跨年演唱日本歌曲《First love》，在當時引起熱論也有不少二創影片。白冰冰正面看待，笑說自己年紀大了有時不想和小朋友們多做爭論，「網路世界擲地有聲就有價值，不論讚賞、批評都是好事，有人看才是好的，我都70歲了還在努力著呢，請大家給我加油，也感謝各界的教導指正。」

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