田馥甄慶生報喜田調巡演 場地藏巧思

田馥甄上山下海，為「田調」野地小巡演勘景。（何樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕金曲歌后田馥甄年初鬆口有開唱計劃，燃起樂迷們沸騰情緒，昨天她過生日，終於揭曉將舉辦「田調」Live in Life 野地小巡演，5個場地埋藏巧思，以山海天地為景，創造獨屬於她的「田式」舞台。

田馥甄「田調」野地小巡演，自台南井仔腳瓦盤鹽田起跑。（何樂提供）

日前田馥甄在社群帶著大家「勘景」，只見有古城、鹽田、夜景等景觀，吊足粉絲們胃口，滿滿的疑惑終於在昨天得到解答，「田調」野地小巡演首站將從5月17、18日自台南井仔腳瓦盤鹽田唱起，接著在南投埔里虎嘯山嵐飛行場、新北萬里熱氣流飛行場、高雄衛武營戶外劇場、屏東恆春聯福磚窯演出，依據當地環境、氣候等因素，而有不同開演時間。

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她親自走訪每個場地，笑說：「野地田調一路勘景的過程，從興奮啟程，到懷疑人生。」這次開唱採取實名制購票，歌迷將瘋搶5地、10場共兩萬張票，田馥甄也不忘先向大家打預防針：「這非典型的演出，舟車勞頓，上山下海。可能風調雨順，皆大歡喜；也可能風吹日曬雨淋，留下一生難忘的回憶。」

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