晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

田馥甄慶生報喜田調巡演 場地藏巧思

田馥甄上山下海，為「田調」野地小巡演勘景。（何樂提供）田馥甄上山下海，為「田調」野地小巡演勘景。（何樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕金曲歌后田馥甄年初鬆口有開唱計劃，燃起樂迷們沸騰情緒，昨天她過生日，終於揭曉將舉辦「田調」Live in Life 野地小巡演，5個場地埋藏巧思，以山海天地為景，創造獨屬於她的「田式」舞台。

田馥甄「田調」野地小巡演，自台南井仔腳瓦盤鹽田起跑。（何樂提供）田馥甄「田調」野地小巡演，自台南井仔腳瓦盤鹽田起跑。（何樂提供）

日前田馥甄在社群帶著大家「勘景」，只見有古城、鹽田、夜景等景觀，吊足粉絲們胃口，滿滿的疑惑終於在昨天得到解答，「田調」野地小巡演首站將從5月17、18日自台南井仔腳瓦盤鹽田唱起，接著在南投埔里虎嘯山嵐飛行場、新北萬里熱氣流飛行場、高雄衛武營戶外劇場、屏東恆春聯福磚窯演出，依據當地環境、氣候等因素，而有不同開演時間。

她親自走訪每個場地，笑說：「野地田調一路勘景的過程，從興奮啟程，到懷疑人生。」這次開唱採取實名制購票，歌迷將瘋搶5地、10場共兩萬張票，田馥甄也不忘先向大家打預防針：「這非典型的演出，舟車勞頓，上山下海。可能風調雨順，皆大歡喜；也可能風吹日曬雨淋，留下一生難忘的回憶。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中