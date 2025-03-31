五月天6月起開轟大巨蛋 飆唱8場創紀錄

五月天歡慶成軍日，在拉斯維加斯Allegiant Stadium舉辦「回到那一天」演唱會。（相信音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕五月天歡慶成軍日，美國時間3月29日在拉斯維加斯Allegiant Stadium舉辦「回到那一天」25週年演唱會，安可時開啟約37分鐘的直播，全球歌迷湧入線上，超過1300萬人和五月天一起慶生。演唱會後更拋出重磅喜訊，官宣將於夏天唱上大巨蛋，共演出8場，破了張惠妹、周杰倫的紀錄。

五月天官宣6月起在大巨蛋開唱8場。（翻攝自IG）

安可直播時，阿信感性表示：「在20幾年前的今天，正是五月天第一次站上世界舞台的那一刻，從來沒有想過在25年後，在地球的另一端能夠為你們唱歌。」謝謝歌迷陪伴五月天度過這一生一次的25年，「也謝謝你們一起參加五月天的生日派對。」

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阿信轉身問團員有沒有後悔過加入五月天，冠佑先說：「很榮幸跟你們4位弟弟一起走這條路。」怪獸、石頭都說不後悔，瑪莎則表示從組團到現在，和團員們認識快要35年，如果說後悔好像否定自己的一輩子，最後五月天和看台區的歌迷一起投下彩帶，迎接未來的25年。

演唱會結束後，大螢幕曝光了接下來的大巨蛋場次，所屬相信音樂也在社群宣布好消息，「從行天宮後小房間，一首首唱到全世界，從七號公園小舞台，一步步登上大巨蛋，任意門外繞一大圈，回到25年最初的起點，台北 ，五月天回來了。」

五月天將於6月27、28、29日以及7月4、5、6、11、12日在大巨蛋開唱，8場不僅刷新紀錄，也巧撞6月28日的金曲獎頒獎典禮以及江蕙的高雄巨蛋演唱會，相信音樂並預告，屆時將開啟「5525」以及「5525+1」雙主題，與五迷們狂歡。

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