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安心亞盼三搭蔡昌憲 憶首次合作笑場卡關

安心亞盼三搭蔡昌憲 憶首次合作笑場卡關安心亞（右）與蔡昌憲在《歡迎光臨 二代咖啡》發展出「長短腳之戀」。
（甲普國際媒體提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕安心亞、蔡昌憲在影集《歡迎光臨 二代咖啡》飾演咖啡廳常客，意外發展出「長短腳之戀」，當時兩人是戲劇上初次合作，搞笑個性一拍即合，卻也讓安心亞直呼：「面臨人生最難的關卡！」

安心亞、蔡昌憲首度合作就發展出辦公室戀情，安心亞表示當時兩人尚未合作《牛車來去》，「我們的第一場戲是在電梯裡相遇，昌憲要演出吃零食吃得很生動，他的喜感拿捏得很好，讓我瘋狂笑場，笑到不知道怎麼拍下去，根本是人生最難的關卡。」蔡昌憲也對這場戲印象非常深刻，他說：「我要一邊吃零食一邊跟她說話，還要掌握電梯關門的時機，節奏其實很難抓。」

至於「長短腳」的戀愛組合，蔡昌憲倒是看得很開，他說：「我老婆比我高，我已經很習慣從下往上對視的感覺啦！」兩人當時演完《歡迎光臨 二代咖啡》才二搭合作《牛車來去》演姊弟，個性相投的兩人默契滿分，如果三搭想演什麼？安心亞說：「我希望能演他妹妹，感覺會是一個很突破的挑戰。」蔡昌憲笑回：「不然演牛郎跟織女也可以。」

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