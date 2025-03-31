《高雄櫻花季最終日》代金秀賢登台救火 動力火車實力鎮場

動力火車顏志琳（左）、尤秋興救火，代替金秀賢在高雄櫻花季最終日壓軸演出。

（記者廖俐惠攝）

〔記者廖俐惠／高雄報導〕高雄櫻花季昨畫下句點，金秀賢近日爭議纏身取消來台出席活動，改由動力火車登台代唱救火，尤秋興認為人生難免有燃眉之急，幽默的他打趣說：「給多我就唱多。」

動力火車昨演出前受訪，表示擔任音樂季壓軸壓力很大，畢竟別的歌迷聽完可能就離場了，「後面不夠大牌就壓不住，越後面就越緊張！」很感謝留下來繼續欣賞表演的大家。

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繼上次救火炎亞綸後，這次幫金秀賢代打，被問到是否有跟統一超商討要代言補償？尤秋興笑說這種事情就是「互相」，「大家合作討論，看怎麼樣讓活動比較好、不要冷清，如果大家不來怎麼辦？就有錢出錢、有力出力。」

公司最近放動力火車一個禮拜的假，尤秋興回屏東充電，對於這次櫻花季的聲音、體力很有自信。被問到先前與老婆拚生子一事，尤秋興脫口「放棄了」，他解釋其實是「放輕鬆」，一切順其自然，夫妻倆與一狗一貓也很好。

昨晚動力火車實力鎮場，顏志琳編排一首首好歌，以《搖滾區》開場立刻炒熱現場氣氛，接著《繼續轉動》、《忠孝東路走九遍》、《我很好騙》等經典金曲更是讓歌迷聽得如癡如醉。

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