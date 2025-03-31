（告示牌女性音樂獎）Jennie獲全球影響力獎 aespa奪年度最佳團體獎

Jennie身穿紅裙出席典禮，強調會繼續做音樂。（路透）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕「告示牌女性音樂獎」頒獎典禮在洛杉磯時間29日晚間舉行，「BP」BLACKPINK的成員Jennie和女團aespa皆獲獎，Jennie感謝成員的支持，而aespa的Giselle則希望能繼續用音樂鼓舞大家，就如大家激勵著她們一樣。

Jennie獲得全球影響力獎，她將這個獎歸功給所有勇敢追夢、創造並以自己的願景去塑造這個世界的女性。她也特別對BLACKPINK送上飛吻，「如果沒有妳們，不會有這趟旅程的開始，所以如果妳們有在看的話，我愛妳們！」最後強調會繼續做音樂，並以韓文向母親喊話「我愛妳」。

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aespa的Giselle（左）、Ningning、Karina、Winter獲年度團體獎，並以流利英文受訪。（歐新社）

aespa則表演《Whiplash》的英文版嗨翻全場，同時獲得年度最佳團體獎。Giselle希望能鼓勵所有追夢的女性，「音樂可以連結你我，我們能成為這趟旅程的一份子，十分感激。」Winter認為這只是旅程的開始，她承諾會帶來更多、更強大的表演。

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