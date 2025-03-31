（現場直擊）韓流王者GD霸氣回歸 隔空合體太陽和大聲 飆歌CL

「GD」G-DRAGON造型多變，以鑲滿紅色玫瑰的外套華麗開場。（Galaxy Corporation提供）

〔記者鍾志均／首爾報導〕韓流天王「GD」G-DRAGON（權志龍）暌違近8年，29日起一連兩天在韓國高陽綜合體育場盛大開唱，狂吸約6萬名粉絲朝聖；適逢韓國氣溫驟變，GD首日在零下5度低溫中以新專輯的《POWER》揭開演唱會序幕，宣告王者回歸。

GD前天起在高陽體育場連唱兩天，韓流王者正式回歸。（Galaxy Corporation提供）

★首場換7套秀服 行走的紅玫瑰超帥

GD向來是時尚指標，首場演出一共換了7套服裝，他開場以鑲滿紅色玫瑰的華麗外套搭配紅色無袖背心，引來粉絲不斷的歡呼聲，只見他唱到一半時拉開上衣，全場瘋狂尖叫；直到唱完前3首歌後，GD向粉絲表示：「天氣真的很冷，很抱歉以這樣的方式開始。」

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GD（中）不畏寒流來襲賣力演出，引來台下歡呼聲。（Galaxy Corporation提供）

首日開唱，GD從新專輯中的《TOO BAD》、《TAKE ME》到《CRAYON》、《無題》等經典作品一一重現，更驚喜演唱BIGBANG時期的代表作《THIS LOVE》，讓粉絲陷入回憶殺，唱到《HOME SWEET HOME》時，BIGBANG兩位成員太陽、大聲更透過影像「現身」，與GD隔空合體，帶來首波高潮。

GD首場嘉賓邀請CL（後）助陣，演出炸裂全場。（Galaxy Corporation提供）

GD首場邀來老戰友「2NE1」的CL合唱《THE LEADERS》，兩位隊長合體，再度炸裂全場；音樂製作人WING則驚喜登台，與GD合唱招牌名曲《Heartbreaker》，台下更有歌迷用中文告白「權志龍，我愛你」，氣氛熱烈。

GD表演歌曲新舊皆有，讓粉絲一飽耳福。（Galaxy Corporation提供）

★音樂與視覺大秀 捐3億韓元賑災

特別的是，這次舞台堪稱是結合音樂與視覺藝術的超級大秀，除了延伸舞台的多種變化，還有搭配噴火、雷射光，甚至出動無人機、機器狗等，打造絕佳視覺效果，象徵GD對新專輯《Übermensch》（超人）概念的詮釋。

這次演出，GD的爸爸、姊姊、姊夫和侄子，以及《Running Man》成員劉在錫、池錫辰、哈哈、梁世燦，以及2NE1成員Dara、演員李東輝、MONSTA X成員I.M、港星古天樂等星友到場共襄盛舉。

另外，韓媒報導，GD心繫災民，將捐出演唱會收益中的3億韓元（約台幣677萬元），用於幫助慶尚道和蔚山發生的大規模山林火災的恢復，盼居民早日回復正常生活。

GD世界巡演之後將前往東京、大阪、澳門等城市，台北預計7月12、13日在台北小巨蛋舉行，詳情可關注經紀公司及台北站主辦單位後續細節。

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