晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（現場直擊）韓流王者GD霸氣回歸 隔空合體太陽和大聲 飆歌CL

「GD」G-DRAGON造型多變，以鑲滿紅色玫瑰的外套華麗開場。（Galaxy Corporation提供）「GD」G-DRAGON造型多變，以鑲滿紅色玫瑰的外套華麗開場。（Galaxy Corporation提供）

〔記者鍾志均／首爾報導〕韓流天王「GD」G-DRAGON（權志龍）暌違近8年，29日起一連兩天在韓國高陽綜合體育場盛大開唱，狂吸約6萬名粉絲朝聖；適逢韓國氣溫驟變，GD首日在零下5度低溫中以新專輯的《POWER》揭開演唱會序幕，宣告王者回歸。

GD前天起在高陽體育場連唱兩天，韓流王者正式回歸。（Galaxy Corporation提供）GD前天起在高陽體育場連唱兩天，韓流王者正式回歸。（Galaxy Corporation提供）

★首場換7套秀服 行走的紅玫瑰超帥

GD向來是時尚指標，首場演出一共換了7套服裝，他開場以鑲滿紅色玫瑰的華麗外套搭配紅色無袖背心，引來粉絲不斷的歡呼聲，只見他唱到一半時拉開上衣，全場瘋狂尖叫；直到唱完前3首歌後，GD向粉絲表示：「天氣真的很冷，很抱歉以這樣的方式開始。」

GD（中）不畏寒流來襲賣力演出，引來台下歡呼聲。（Galaxy Corporation提供）GD（中）不畏寒流來襲賣力演出，引來台下歡呼聲。（Galaxy Corporation提供）

首日開唱，GD從新專輯中的《TOO BAD》、《TAKE ME》到《CRAYON》、《無題》等經典作品一一重現，更驚喜演唱BIGBANG時期的代表作《THIS LOVE》，讓粉絲陷入回憶殺，唱到《HOME SWEET HOME》時，BIGBANG兩位成員太陽、大聲更透過影像「現身」，與GD隔空合體，帶來首波高潮。

GD首場嘉賓邀請CL（後）助陣，演出炸裂全場。（Galaxy Corporation提供）GD首場嘉賓邀請CL（後）助陣，演出炸裂全場。（Galaxy Corporation提供）

GD首場邀來老戰友「2NE1」的CL合唱《THE LEADERS》，兩位隊長合體，再度炸裂全場；音樂製作人WING則驚喜登台，與GD合唱招牌名曲《Heartbreaker》，台下更有歌迷用中文告白「權志龍，我愛你」，氣氛熱烈。

GD表演歌曲新舊皆有，讓粉絲一飽耳福。（Galaxy Corporation提供）GD表演歌曲新舊皆有，讓粉絲一飽耳福。（Galaxy Corporation提供）

★音樂與視覺大秀 捐3億韓元賑災

特別的是，這次舞台堪稱是結合音樂與視覺藝術的超級大秀，除了延伸舞台的多種變化，還有搭配噴火、雷射光，甚至出動無人機、機器狗等，打造絕佳視覺效果，象徵GD對新專輯《Übermensch》（超人）概念的詮釋。

這次演出，GD的爸爸、姊姊、姊夫和侄子，以及《Running Man》成員劉在錫、池錫辰、哈哈、梁世燦，以及2NE1成員Dara、演員李東輝、MONSTA X成員I.M、港星古天樂等星友到場共襄盛舉。

另外，韓媒報導，GD心繫災民，將捐出演唱會收益中的3億韓元（約台幣677萬元），用於幫助慶尚道和蔚山發生的大規模山林火災的恢復，盼居民早日回復正常生活。

GD世界巡演之後將前往東京、大阪、澳門等城市，台北預計7月12、13日在台北小巨蛋舉行，詳情可關注經紀公司及台北站主辦單位後續細節。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中