《人物專訪》林莎外景主持化身小護士 驚曝1小時可吃10碗泡麵

林莎錄製《不在我的世界當勇者》學會灌香腸和釀小米酒。（記者胡舜翔攝）

記者林欣穎／專訪

林莎拍攝公視實境節目《不在我的世界當勇者》，與胡宇威、大霈、小煜、「吱吱」郭芝吟、文姿云、喬瑟夫和超認真少年擔任班底主持，主持群們一起在深山住10天完成拍攝；林莎日前接受專訪，分享自己在節目中最大的收穫是心靈上的成長，提到隊友大霈是很值得學習的榜樣，「我有時候會太過糾結於自己的不完美，但她會鼓勵我要往前看，不要太衝，會忘記周圍的美好。」

林莎坦言自己在演藝圈不太會聊自己的心事，只專心做好自己的工作，但這次在節目中，她長時間與隊友們相處，學會了適時表達自己的心聲。

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談起在節目中學到的新技能，林莎學會灌香腸和釀小米酒，直嚷著做小米酒的步驟超簡單，將準備的糯米發酵後，用紗布網袋包好，注意保存在陰涼處，現在在家也會試著釀小米酒，說著還露出興奮神情直呼超級好喝。

主持美食節目已有4年的林莎錄製外景節目有一套，這次錄製公視節目經常看到她化身「小護士」，從包包掏出眼罩、感冒藥、胃藥還有糖果餅乾等，她笑說這也算是《食尚玩家》給她的經驗，「以前出國錄影可能三餐不正常，腸胃常不舒服，各國的胃藥我都吃過。」

林莎表示，剛開始錄《食尚玩家》時，一天可能要吃5間餐廳，半年胖了6公斤，哀怨直呼是職業傷害，更因此養成超大食量，「我可以在1個小時內吃10碗泡麵。」所幸林莎不是易胖體質，她分享以往拍攝寫真3天前會不吃東西，只喝水或吃水果，就很快消水腫，達到好體態。

林莎每年幾乎都會推出新寫真，至今已出4本作品的她坦言差不多到極限，「今年目前沒有計畫（出寫真），但還是希望有，如果出的話就是最後一本，因為題材也都拍得差不多了。」

手上握有兩個節目的林莎4月有新的運動節目將要開錄，現階段的她樂於工作，情事隨緣。

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