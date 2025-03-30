《高雄櫻花季第二日》李雅英化身辣台妹 電臀濕背秀吸睛

李雅英（前）在高雄櫻花季熱力四射，還上演濕背秀。（寬寬整合行銷提供）

〔記者廖俐惠／高雄報導〕高雄櫻花季昨天眾星雲集，韓國啦啦隊女神李雅英戴上鴨舌帽化身辣台妹，大跳多首Kpop歌曲，不但使出性感電臀，更上演濕背秀。不過在演出之外，TPBL台啤永豐雲豹執行長張建偉昨日傳出日前上YT頻道「5後時光」網路節目受訪時，脫口要「李雅英坐大腿」引發爭議，讓李雅英昨日的公開演出意外受到矚目。

台啤永豐雲豹昨發表聲明否認坐大腿之說，澄清媒體報導與實際事實明顯不符，提出強烈抗議。不過對於張建偉在節目中使用「雅英來」等話題作為互動引導，確有考量不周之處，對此引發的不適、困擾或負面觀感，張建偉也誠摯致歉。而李雅英昨天下午演出後隨即離去，未對此事接受採訪。

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倖田來未一上台，全場為之瘋狂。（讀者提供）

櫻花季昨迎來性感歌姬倖田來未與老公Kenji03所屬的BACK-ON一起演出，出道25週年的她暌違10年來台，以《POP DIVA》熱情開場，瞬間點燃現場氣氛。

鄭恩地單槍匹馬登台高雄櫻花季，獻唱多首春天氣息的歌曲。（讀者提供）

Apink鄭恩地帶來多首充滿春天氣息的歌曲，當演唱韓劇《請回答1997》的歌曲《All For You》，與他對唱的徐仁國「人不到聲到」，鄭恩地以完美的合音，獨自一人完成表演；演唱《Love Day》時則是邀請台粉變成梁耀燮一起合唱，鄭恩地笑說：「不是要你們一定要模仿他的聲音，不要去想歌唱實力如何，聲音最大最棒了。」

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