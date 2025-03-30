晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《高雄櫻花季第二日》李雅英化身辣台妹 電臀濕背秀吸睛

李雅英（前）在高雄櫻花季熱力四射，還上演濕背秀。（寬寬整合行銷提供）李雅英（前）在高雄櫻花季熱力四射，還上演濕背秀。（寬寬整合行銷提供）

〔記者廖俐惠／高雄報導〕高雄櫻花季昨天眾星雲集，韓國啦啦隊女神李雅英戴上鴨舌帽化身辣台妹，大跳多首Kpop歌曲，不但使出性感電臀，更上演濕背秀。不過在演出之外，TPBL台啤永豐雲豹執行長張建偉昨日傳出日前上YT頻道「5後時光」網路節目受訪時，脫口要「李雅英坐大腿」引發爭議，讓李雅英昨日的公開演出意外受到矚目。

台啤永豐雲豹昨發表聲明否認坐大腿之說，澄清媒體報導與實際事實明顯不符，提出強烈抗議。不過對於張建偉在節目中使用「雅英來」等話題作為互動引導，確有考量不周之處，對此引發的不適、困擾或負面觀感，張建偉也誠摯致歉。而李雅英昨天下午演出後隨即離去，未對此事接受採訪。

倖田來未一上台，全場為之瘋狂。（讀者提供）倖田來未一上台，全場為之瘋狂。（讀者提供）

櫻花季昨迎來性感歌姬倖田來未與老公Kenji03所屬的BACK-ON一起演出，出道25週年的她暌違10年來台，以《POP DIVA》熱情開場，瞬間點燃現場氣氛。

鄭恩地單槍匹馬登台高雄櫻花季，獻唱多首春天氣息的歌曲。（讀者提供）鄭恩地單槍匹馬登台高雄櫻花季，獻唱多首春天氣息的歌曲。（讀者提供）

Apink鄭恩地帶來多首充滿春天氣息的歌曲，當演唱韓劇《請回答1997》的歌曲《All For You》，與他對唱的徐仁國「人不到聲到」，鄭恩地以完美的合音，獨自一人完成表演；演唱《Love Day》時則是邀請台粉變成梁耀燮一起合唱，鄭恩地笑說：「不是要你們一定要模仿他的聲音，不要去想歌唱實力如何，聲音最大最棒了。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中