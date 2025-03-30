中島健人和milet真會哭折服三木孝浩 《戀上妳》導演想和許光漢合作

導演三木孝浩（左）表示，很久以前就想跟中島健人合作，如今終於如願以償。（甲上娛樂提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本導演三木孝浩擅長拍攝戀愛題材電影，最近為宣傳新作《我在平行時空戀上妳》受訪，分享當年因為看了《藍色大門》而愛上台灣青春電影，那種空氣中微微冒汗的感覺令他印象深刻。

三木孝浩除了欣賞陳柏霖、桂綸鎂，也忍不住大讚「許光漢真的好帥」，盼有朝一日能合作，也希望若票房大賣，能到台灣謝票。

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milet（左）在平行時空中變成大明星，中島健人展開一場追妻之旅。（甲上娛樂提供）

電影由中島健人、milet演出，三木孝浩分享，早就希望能與中島健人合作，沒想到這一拖就是10年，果然中島健人也沒讓他失望。三木孝浩分享有一場戲，劇本上雖然沒有要求中島健人哭，不過中島健人不知不覺中流下的淚水，成功打動了三木孝浩，因此採用了他的即興演出。

milet獻出演技處女秀，在片中飾演人氣女歌手，三木孝浩大讚她很有當演員的潛力，有一場戲更是一氣呵成，完全沒NG，讓他直呼真的是奇蹟。

三木孝浩深知沒經驗的milet會緊張不安，盡可能去協助她，沒想到驗收那一天，milet演出失去深愛的人戲碼，當場泣不成聲，「我發現她早已經能夠掌握自己的情緒表達了，才上兩三堂課就能辦到這點，我覺得後面都不用擔心了。」電影將在4月2日上映。

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