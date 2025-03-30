張振寰告別式家祭僅獨子叩拜︰這輩子辛苦了 鮑正芳陪兒送別熟悉的陌生人

張振寰告別式的家祭只有兒子張熙宇一人參與。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕資深演員張振寰曾演出《大俠沈勝衣》，被暱稱是「一代大俠」，14日被發現陳屍家中，享壽65歲。因獨子張熙宇在中國工作，來不及返台料理後事，加上張振寰的親哥哥不願出面，離婚23年的前妻鮑正芳基於「死者為大」，不計前嫌為前夫張羅告別式，她昨出席告別式，沒穿喪服，以「孩子的媽」身分現身，全程坐在台下第一排，沒有上前捻香，態度相當平靜。

鮑正芳（右）和兒子張熙宇昨出席張振寰告別式。（記者陳奕全攝）

受訪時，鮑正芳說前夫過世得很突然，讓人沒有心理準備，加上兩人已經離婚23年，離婚後她再也沒見過前夫，「對我來講，他是熟悉的陌生人，我今天的立場就是來陪伴我的兒子，送他的爸爸最後一程。」

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前夫離世讓她體會到這社會依舊有真善美的存在，感謝許多人在她彷徨、無助的時候給予幫忙，除了禮儀公司之外，也有科技公司伸出援手，透過AI技術打造「一代大俠」昔日英姿，讓他在影片中開口講話。

武打演員楊雄昨赴告別式，送老友張振寰最後一程。（記者陳奕全攝）

告別式上，僅獨子一人跟著法師進行家祭儀式，武打演員楊雄、名嘴陳玲玲和3位張振寰的粉絲也到場弔唁。張振寰的獨子張熙宇目前定居上海，是名舞蹈老師，受訪時坦言7歲後就沒見過爸爸，因此聽聞爸爸離世很震驚，「震驚之餘就想著要怎麼來處理這件事，因為我在外地工作，第一個反應就是先跟公司請假，請假之後盡快回台把事情處理。」

他對爸爸的印象有些模糊，只能追溯到年紀很小時，爸爸曾在中國拍戲，問他有什麼話想對爸爸說，他想了想後幽幽表示：「這輩子辛苦了，一路好走。」

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