韓籍啦啦隊組新女團2S 4女神各護其隊可愛互嗆

Mingo（左起）、趙娟週、南珉貞、安芝儇組成女團「2S」，首度舉辦粉絲見面會直呼緊張。

（記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕韓籍啦啦隊女神南珉貞、安芝儇、「Mingo」朴旻曙、趙娟週組成女團「2S」，推出首張專輯《HOW2 HOW2》，4美昨舉辦粉絲見面會，直呼心情緊張，今年許多韓援來台，南珉貞提到這次富邦加入了李珠珢，期待球隊人氣再翻倍，其他女孩則不服氣嗆聲，互動有趣又可愛。

李珠珢加盟富邦後引起高度關注，Mingo不干示弱直呼雖然富邦有李珠珢，但台鋼有她和安芝儇，許願可以跟台鋼一起奪冠，趙娟週也幽默接話：「富邦有李珠珢、南珉貞、李雅英三本柱，台鋼有安芝儇、Mingo，但統一獅有趙娟週呀！這次4個人3支球隊一起組團，希望未來有更多這樣的合作機會，但我覺得會奪冠的是統一獅！」

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安芝儇透露在韓國的啦啦隊女孩們很驚艷韓籍啦啦隊可以在台灣出道，南珉貞日前更宣布將中斷在韓國的發展，把重心放在台灣，這次舉辦粉絲見面會門票秒殺，讓她感受到粉絲對她的愛，這也間接影響她決定要「ALL IN台灣」。

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