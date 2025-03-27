張清芳喊辦公益演唱會 邀 江蕙 李宗盛 獻聲

張清芳出席活動宣傳，期待有機會能舉辦公益演唱會籌措善款。（記者陳奕全攝）

關懷銀髮長照 笑稱被91歲媽媽設門禁

〔記者陽昕翰／台北報導〕歌壇天后張清芳昨天出席公益活動，盼集結各界善款，籌建埔里基督教醫院長照大樓，她現場宣布要舉辦公益演唱會，打算邀請「二姐」江蕙、李宗盛、哈林、蕭敬騰等藝人共襄盛舉，提到二姐正在備戰復出演唱會，若有機會受邀擔任嘉賓，她當然會去，「我就滿心期待囉，若有找我，就是我的榮幸。」

張清芳為了公益活動露面，擔任埔里基督教醫院的公益大使，期許社會大眾一起正視、關懷銀髮族的長照。

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張清芳的母親高齡91歲，現在仍與她同住，她受訪分享媽媽的長壽祕訣，認為就是「活得自在」，「我這樣講可能會有點不禮貌，但我爸爸走得早，媽媽過得自在，也不用伺候男人。」張清芳笑說媽媽耳聰目明，所以她現在仍有門禁時間，只要晚上10點沒回家，就會接到媽媽的關切電話，「我嚴重警告她，不能打給我，所以她現在會改打給我的司機。」

孝順的張清芳很開心能有母親的陪伴，她的大兒子Nathan人在美國念書，小兒子之後也會到國外求學，接下來就是要享受自己的人生下半場。

張清芳期待透過開唱籌措善款，場地鎖定小巨蛋，也會邀約國寶級天后助陣，其實張清芳正是二姐復出的推手之一，前年她在小巨蛋開唱，就力邀坐在包廂的二姐「開金口」。張清芳受訪笑說：「那場是我把她逼出來唱的，逼出她想要唱歌的欲望。」如今二姐復出倒數，即將在北高巨蛋舉辦巡演，張清芳同樣非常期待。

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