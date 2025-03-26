陳冠希攜愛女現身台北 大方同框粉絲放話「別偷拍」

陳冠希。（記者胡舜翔攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕陳冠希和友人在民生社區開設全新潮流咖啡廳，昨盛大開幕，他的8歲愛女全程相陪，只見陳冠希受訪完後，立刻和女兒愛的抱抱，父女感情很好。

陳冠希帶女兒（圖右）出席咖啡廳開幕。（記者胡舜翔攝）

之所以選擇在台北開咖啡廳，陳冠希說，之前將近一年時間都待在台北，覺得台北是最適合的，因為有文化，加上和朋友激盪想法蠻好玩的，大家要求都很高，還說：「如果台灣能成功，會有自信去其他國家開另一家。」

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陳冠希笑稱經營服飾品牌比較簡單，此次光是飲品開發就花了兩三個月，但他現在很有自信，放話一定不會讓大家失望；咖啡廳不只讓民眾品嘗飲品，陳冠希表示5月左右會舉辦讀書會，還會讓藝術家進駐，甚至有試聽會等，「會打造得像文化Center。」

過去陳冠希常在東京中目黑一帶被粉絲偶遇，問到若在台灣，粉絲來咖啡廳要求合照是否願意？陳冠希一聽說「當然願意，前提是不要偷拍我就好」，解釋過去會罵人，是因為對方不尊重在先，希望大家合照要有禮貌。

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