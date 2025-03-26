佩德羅不怕入戲深 認「爆紅像錨」保持穩定

貝拉拉姆齊（左）和佩德羅帕斯卡一同出席《最後生還者》第二季首映會。（法新社）

〔記者許世穎／台北－洛杉磯連線報導〕HBO熱門神劇《最後生還者》第二季昨在洛杉磯舉辦國際記者會及盛大首映，回歸飾演「喬爾」的佩德羅帕斯卡直說這是他參與過最難把自身情感與角色經歷分開的作品，「這其實不太健康，我會感受到角色的痛苦。」更表示自己就像喬爾一樣很有保護慾，「我會極力保護我所愛的人。」

佩德羅帕斯卡回歸影集《最後生還者》第二季，認為自己戲裡戲外都充滿保護慾。（HBO提供）

《最後生還者2》扮末世倖存者 與貝拉拉姆齊衝突一觸即發

第二季聚焦首季事件落幕的5年後，佩德羅飾演的喬爾與貝拉拉姆齊飾演的艾莉之間的衝突一觸即發，同時也將面臨一個比以往更加險惡、變幻莫測的世界。貝拉笑言因為角色的關係，和佩德羅拍攝時要暫時「不喜歡」彼此，坦言拍攝時其實不太喜歡兩人之間的「疏遠」感，「這種感覺並不愉快。」

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貝拉也對身旁佩德羅說：「你必須不喜歡我，這對你來說太容易了！」佩德羅當場笑回「這簡直輕而易舉！」但他回憶起拍攝第一場戲仍感性表示：「當時我和貝拉在一個較私密的場景，角色間有一種令人心碎的距離感，但我們依然能在片場閒聊、開玩笑，這讓人感覺很安心，就像回家一樣。」

提到接連演出影集《曼達洛人》和《最後生還者》紅遍全球，佩德羅形容人生像開啟了全新篇章，「而且影響非常深遠，不僅是因為這部影集對我的個人意義，還有它被觀眾接受的方式。」他認為全世界的粉絲對於《最後生還者》的深厚情感幾乎和劇組一樣，「這不僅罕見，甚至可能是獨一無二的，我想，這個旅程會一直延續。」

至於爆紅，佩德羅說當作品被更多人看到時，自然會更廣為人知，「但同時，這也成為了一種支撐我的力量。它不一定能完全保護你，但就像一個錨，讓你保持穩定。」《最後生還者》第二季共7集，首集將於4月14日在HBO與串流平台Max上線，後續集數每週一上線。

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