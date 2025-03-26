蕭秉治為中信兄弟寫年度歌 合體球星3帥熱血飆唱拍MV

蕭秉治（右二）為中信兄弟打造全新年度歌曲，並與球員王威晨（左起）、張志豪、岳東華共同合唱。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕蕭秉治為中信兄弟量身打造2025年全新年度歌曲《進化 B EVOLUTION》，並與球員王威晨、張志豪、岳東華合唱這首歌還拍MV，被問到「打球、唱歌和拍MV哪個難？」3人異口同聲說：「拍MV！」蕭秉治也當場傳授一些秘訣。

蕭秉治為中信兄弟寫歌充滿熱血精神。（相信音樂提供）

過去蕭秉治寫過1.2億次點擊歌曲《我還是愛著你》，近期新歌《想悄悄住進你的靈魂》成績也不錯，創作才華被相中，受邀幫球隊寫歌。

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蕭秉治和鼓鼓曾幫中信兄弟開球，這次寫新歌，蕭秉治興奮說：「每一場棒球都是熱血澎湃，所以整個曲風是有戰鬥感，歌詞也很熱血激昂，希望中信兄弟在新的一年能再奪冠。」

錄音時3位球員輪流唱起蕭秉治的歌曲，還不忘相約有空一起去唱KTV，新歌MV今天中午12點在中信兄弟官方頻道及相信音樂YouTube首播。

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