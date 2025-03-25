李帝勳英語談判超輪轉 自招「菜英文」全是死背的

李帝勳在《協商的技術》大秀高超談判技巧。（Hami Video提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕李帝勳在韓劇《協商的技術》化身冷面白髮的傳奇企業併購專家「尹洙諾」，戲中展開各種高超談判與心理攻防戰，令人拍案叫絕，該劇最新一集收視寫下8%紀錄，創開播新高。

宮內瞳飾演公司裡的菜鳥職員，說起流利韓語。（Hami Video提供）

最新劇情中，李帝勳為促成公司旗下自行車企業上市，親赴日本談判，大秀流利英語及日語與對手過招，讓網友紛紛激動留言：「他的英語發音真的好聽，讓人有戀愛的感覺。」

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事實上，李帝勳早在2017年電影《花漾奶奶秀英文》就曾大秀英文實力，當時他演出「花漾奶奶」羅文姬的英語家教，每句台詞都請老師反覆矯正，連羅文姬都大讚他超級用功，不過李帝勳自虧：「其實我英文很爛啦，都是死背的，演得好像真的很會講一樣。」

此外，該劇邀來多位日籍演員同場飆戲，其中演出菜鳥職員的宮內瞳曾以藝名「櫻庭奈奈美」走紅，她過去短暫來台留學，演過台劇《植劇場－戀愛沙塵暴》，這次在《協商的技術》台詞多為韓語，展現出色的語言實力。《協商的技術》每週六日於Hami Video獨家上架。

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