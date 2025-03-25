金秀賢經紀公司3點聲明 舉報橫豎涉恐嚇

金秀賢被爆出與未成年的金賽綸交往，事件延燒數日都仍未消停。（達志影像）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕YouTube頻道「橫豎研究所」狂轟金秀賢數日，不但公開金秀賢下衣失蹤的洗碗照，甚至稱他的罪行比「N號房」嚴重，金秀賢所屬的Gold medalist昨忍無可忍，發出三點聲明，其一是舉報節目主播金世義涉嫌恐嚇，直指他的行為與犯罪沒兩樣。

第二點，Gold medalist直指橫豎研究所在20日公開金秀賢下衣失蹤的洗碗照，已經涉及《性暴力處罰法》，沒想到橫豎研究所根本沒在怕，隔天再度使用該張照片，讓公司痛批此舉已經是犯罪，根本是在蔑視法律及司法機關。

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最後金秀賢公司進一步指控，橫豎研究所威脅如果Disney+不取消《山寨人生》的播放，將公開金秀賢的相關影像，且多次在直播上提及N號房，「就像金秀賢犯下類似N號房的罪行一樣，並聲稱擁有影片。」公司強調上述都是子虛烏有，根本沒有什麼影片。

不過金世義昨也不甘示弱，再次強調這些「猛料」會好好包裝再曝光，還公開「成年人情勒未成年拍攝性感照」的漫畫作為提示，再度影射金秀賢涉及不法。首爾警察廳昨舉行記者會，就金秀賢涉嫌毀損死者名譽以及金賽綸家屬控告娛樂記者李鎮浩誹謗等兩起案件，表示警方皆已受理將展開調查。

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