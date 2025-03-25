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包偉銘當店長累到想請辭 白安慢熟首次挑戰實境秀

包偉銘（中）空降《嗨！營業中》擔任店長，沒想到被頻頻使喚做事。左起為姚元浩、莎莎、白安、郭泓志。（記者潘少棠攝）包偉銘（中）空降《嗨！營業中》擔任店長，沒想到被頻頻使喚做事。左起為姚元浩、莎莎、白安、郭泓志。（記者潘少棠攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《嗨！營業中》昔日班底姚元浩、莎莎和郭泓志昨出席第五季記者會，並歡迎新成員包偉銘和白安的加入。空降擔任店長的包偉銘原以為只需發號施令，沒想到親自上陣後竟頻被使喚，還得做牛做馬，笑稱：「出道44年，從沒想過要做這種勞力活！」

包偉銘參與節目後面臨諸多挑戰，除了克服懼高症、頂著一甲子的身體爬樹摘麵包葉外，他還提到當時飛越南受訓時整個人累翻，甚至因全身痠痛一度萌生請辭的念頭。

郭泓志爆料出道44年的包偉銘單集酬勞高達15萬，對此包偉銘澄清參與節目與酬勞無關，主要是自己開過餐廳、有經驗且熱愛美食才答應擔任店長，「以前開店我只會發號施令，沒想到這次要做牛做馬，後來才發現是老婆偷偷幫我答應的。」被問及酬勞是否低於15萬時，包偉銘幽默回應：「這樣也太看不起我了吧！」又笑說：「不是啦！我怕國稅局會去查。」

首次挑戰實境節目的白安，透露自己之前就有追《嗨！營業中》，對成員們的性格稍微有些了解，她感謝親身參與後能獲得大家的友善對待，「其實我私下話不少，只是比較慢熟，還好大家人都很好，我很快就輕鬆融入了。」

日前因未婚生女引發關注的鬼鬼，被瘋猜去年第四季錄到一半就悄悄消失，是低調養胎去，此次她驚喜探班第五季錄製，讓老搭檔們又驚又喜，姚元浩感性表示，有點像妹妹回家的感覺，「不知道她跑去哪，我第一句話就問她：『娃娃車呢？』」莎莎則笑說當時一見到鬼鬼就衝上前擁抱，回憶瞬間湧上心頭。

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