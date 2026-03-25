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娛樂 最新消息

26歲廖思惟「未婚生子」孫芸芸再發聲全力保護愛女

〔娛樂頻道／綜合報導〕孫芸芸26歲愛女廖思惟近日爆出已在澳洲未婚產子，面對各方輿論甚囂塵上，她第一時間以家人支持女兒的選擇作為回應，如今再度發聲強調希望給孩子安靜成長空間，短短35字回應也被解讀為全力保護女兒隱私。

孫芸芸（左）全力保護愛女廖思惟。（翻攝自IG）孫芸芸（左）全力保護愛女廖思惟。（翻攝自IG）

台灣「第一名媛」孫芸芸與微風集團董事長廖鎮漢育有1子1女，其中被稱為「微風小公主」的26歲女兒廖思惟，近日被爆在澳洲未婚產子，不過在懷孕期間已與富二代男友分手，但仍決定生下孩子獨自承擔育兒責任。事件曝光後，孫芸芸第一時間證實家人陪伴女兒度過產程，並表示「我們深愛女兒，也一直支持她的選擇，謝謝關心。」

隨著事件持續發酵後，孫芸芸再度對外回應，據《壹蘋新聞網》報導，她以約35字表示「我們希望能給他們一個安靜的成長空間，隱私與安全最重要，謝謝關心與理解。」語氣相當低調，也被外界解讀為盡力保護女兒與新生兒的生活，不希望過多關注干擾。

廖思惟平時感情生活相當低調，2023年曾罕見在社群放閃富二代男友，她曾分享男方會幫她準備水果、剝橘子、切蘋果等貼心舉動，不過兩人最終感情生變分手收場，男方是否就是孩子的生父則不得而知。廖思惟未婚生子消息曝光後，網路上反而湧入許多鼓勵聲浪，網友們紛紛前來為她加油，「勇敢的女孩」、「你一定會是很棒的媽媽！」

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