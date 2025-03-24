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娛樂 最新消息

「白司彥」來台出差撒糖 柳演錫最難忘與「老婆」初吻

柳演錫大開金嗓獻唱《現在撥打的電話》劇中經典歌曲。（瑞田文創提供）柳演錫大開金嗓獻唱《現在撥打的電話》劇中經典歌曲。（瑞田文創提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕柳演錫昨結束兩場「The Secret Code ： Y」粉絲見面會，這是他出道21年來首次在台灣舉行的專場活動，吸引上千名粉絲齊聚Legacy MAX同歡。柳演錫大開金嗓獻唱《現在撥打的電話》中的歌曲《See The Light》，讓全場粉絲聽得如癡如醉。

柳演錫去年以《現在撥打的電話》的總統府發言人白司彥圈粉無數，上週末來台出差，一開口就用中文自我介紹，並坦言：「本來還有些擔心會坐不滿，但看到大家把整個場地都坐滿滿的，我也很期待今天的見面會。」感謝粉絲們到場力挺。

柳演錫坐姿宛如霸道總裁。（瑞田文創提供）柳演錫坐姿宛如霸道總裁。（瑞田文創提供）

★想逛夜市吃美食 點餐大腸麵線

柳演錫去年3月曾來台出席時尚活動，再度降臨寶島，柳演錫表示如果有機會在台灣拍攝Vlog，最想去逛夜市、大吃美食，「很想挑戰大腸麵線和牛肉麵，我也很喜歡黑糖珍珠奶茶。」被問到對拍什麼樣的戲最有自信，柳演錫笑說演過太多次醫生，對手術戲最在行。

他在見面會上分享《現在撥打的電話》的拍攝幕後，印象最深刻的是與老婆「熙珠」蔡秀彬的第一場吻戲，柳演錫還在台上深情重現經典告白「告訴我，要如何才能不愛妳」，讓全場粉絲臉紅心跳；而女主角蔡秀彬也特別錄製影片為柳演錫加油打氣，讓他又驚又喜。台粉也不甘示弱，特別準備寫有「永遠挺柳演錫」的告白手幅，氣氛十分溫馨。

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