衝MV千萬點擊 毛弟揪王子獻裸湯

王子（左）與毛弟合體組限定團，昨舉辦簽唱會。（記者潘少棠攝）

〔記者張釔泠／台北報導〕「王子」邱勝翊、「毛弟」邱宇辰組限定團推出單曲，昨天合體舉辦簽唱會，吸引超過500位歌迷到場，兄弟倆許願《CANDY》MV點擊破千萬，毛弟更「立誓」：「點擊破千萬就下半身圍著泡裸湯給大家看！」引來粉絲尖叫，掀起高潮。

王子（右）和毛弟兄弟倆的鐵粉湧入，現場氣氛沸騰。（記者潘少棠攝）

看到鐵粉擠爆現場，王子感動表示：「已經7年沒辦簽唱會，有重溫當青春男團的感覺！」毛弟感動有粉絲帶著小孩前來，眼尖的他還說：「有位粉絲本來是支持我，後來中間改去支持其他團體，結果現在又回來，果然『舊愛才是最美』！」

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許多粉絲敲碗演唱會，王子透露：「我們也很想，有跟公司在討論，但因為現在我們兩個的歌曲只有1首，要討論出好的企劃方向才比較可行。」被問到之後有機會再合體出專輯？毛弟笑說：「基本上應該不會，就是一個限定團的概念，但大家或廠商需要我們，我們隨時可以、也很願意合體。」

毛弟也透露，之前疫情期間，生活陷入比較低潮狀態，哥哥陸續借了他不少錢，王子脫口而出：「加起來有100萬吧！」毛弟忙不迭澄清：「沒有那麼多，我記得清清楚楚。」雖然兩人愛鬥嘴，但毛弟直呼：「覺得有這個哥哥真好。」

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