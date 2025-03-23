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娛樂 最新消息

戴佩妮開場從天而降 唱鬧劇突喊卡 驚呼快掉下台

戴佩妮攻蛋挑戰吊鋼絲，開場自蛋頂「從天而降」。（記者胡舜翔攝）戴佩妮攻蛋挑戰吊鋼絲，開場自蛋頂「從天而降」。（記者胡舜翔攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌后戴佩妮暌違9年重返小巨蛋，開場她霸氣吊鋼絲，從12公尺高的蛋頂「從天而降」，驚呆現場萬名觀眾，主辦單位更把保險保額提高至近1億元；戴佩妮力邀好友周蕙、江美琪助陣合組「瘋三娘」，沒想到三姝在台上鬥嘴「笑」果十足，歌后笑說：「我彩排最累的就是跟她們一起彩排，沒有一次是成功的。」

戴佩妮頂著俐落短髮帥氣自彈自唱。（記者胡舜翔攝）戴佩妮頂著俐落短髮帥氣自彈自唱。（記者胡舜翔攝）

戴佩妮舉辦「雙生火焰」演唱會，開場選唱《勢在必行》從天而降，接著帶來《水中央》，隨後拿起電吉他飆唱《Never》，演唱會以「雙生火焰」為主題，並以「相遇與吸引」、「掙扎與挑戰」、「分離」、「覺醒與臣服」、「合一」為轉場。

戴佩妮（中）與嘉賓周蕙（右）、江美琪合組「瘋三娘」。（記者胡舜翔攝）戴佩妮（中）與嘉賓周蕙（右）、江美琪合組「瘋三娘」。（記者胡舜翔攝）

主辦單位精心打造360度旋轉的「指環」造型舞台，戴佩妮唱完《愛瘋了》後，向滿場觀眾打招呼，她說：「我也在問自己好不好，謝謝你們來看我，不瞞你們說，我也是來看我的，我想看看我變成什麼樣子。」

江蕙送花，力挺戴佩妮的演唱會。（記者胡舜翔攝）江蕙送花，力挺戴佩妮的演唱會。（記者胡舜翔攝）

相較於9年前開唱非常緊張，如今的戴佩妮更享受舞台，她笑說：「9年前完全不記得發生什麼事，希望大家可以好好把握每一刻。」

周杰倫送花，力挺戴佩妮的演唱會。（記者胡舜翔攝）周杰倫送花，力挺戴佩妮的演唱會。（記者胡舜翔攝）

戴佩妮唱完《遠距離》後，先與嘉賓江美琪合唱《如影隨形》，本來要與周蕙合唱《別再想見我》，最後嫌字幕看不夠清楚，乾脆讓周蕙一個人來完成演唱。

戴佩妮笑說：「我發現她練得很熟，整首歌一直要唱，沒有要給我唱的意思。」最後她也與江美琪、周蕙合體，帶來了招牌歌《辛德瑞拉》，不忘自嘲近來發現近視又老花，更招認閃光變得很嚴重，忙完演唱會考慮要去做雷射手術。

昨晚演唱會也發生意外插曲，戴佩妮唱到《鬧劇》時突然喊卡，她驚呼快要掉下舞台，緊急向導演求救，「我差一步就要掉下去了，我爸媽會擔心啊。」所幸最後有驚無險，順利完成演出。

昨天包括吳青峰、彭佳慧等星友現身朝聖，台語天后「二姐」江蕙送上花籃力挺戴佩妮，二姐說：「音樂才女，祝演出順利、成功。」與戴佩妮同期出道的周杰倫也送上花籃喊「讚」。

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