傳與「王大陸」打手私交好 丫頭突脫口「不想生孩」

Vic（左起）、丫頭、森田昨出席電商活動，被媒體追問有關小優和王大陸的新聞事件。（快電商提供）

〔記者林欣穎／台中報導〕快電商創辦人「丫頭」詹子晴、森田、「Vic」陳雋希昨出席第四屆「快電獎」，典禮首次移師台中，這次參與人數多達一千多人，還邀請到卓文萱、李佳歡、李佳薇帶來演出，花費也比去年多、砸約6百萬，三人更喊話之後期待能擴大到小巨蛋舉辦。

丫頭與小優昔日交好，小優日前被爆造謠胡瓜與宋羽葤的八卦而遭老闆吳宗憲震怒解約，丫頭表示有透過朋友關心小優，並強調兩人私下已不太相約聚會，而之所以沒親自關心小優，是因為兩人平常不會聊心事，怕自己的關懷讓對方誤以為是想八卦，所以才會透過共同朋友，她相信小優會從事件中有所學習成長。

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而王大陸日前搭車與司機起衝突，涉嫌找富二代好友游翔閔教訓對方，其中游翔閔跟演藝圈關係緊密，曾出席丫頭求婚現場、兩人常有合照，丫頭則說他們是透過買車認識，雙方有工作往來也會出席同個聚會，不過對於他涉暴力案件覺得很震驚，「他私下不太是這麼衝動的人，蠻意外的。」

說到此，丫頭頗有感觸，脫口表示不想生小孩，提到曾跟森田聊過這個話題，兩人同樣都是「不生小孩派」，可能是怕未來為孩子操碎了心。

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