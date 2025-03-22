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娛樂 最新消息

《貼星萌寵》禾羽擁兩隻寵物貓 感受家的溫暖

禾羽養貓後變得不愛往外跑，笑稱像有了孩子一樣。（記者潘少棠攝）禾羽養貓後變得不愛往外跑，笑稱像有了孩子一樣。（記者潘少棠攝）

記者林欣穎／專訪

禾羽與養了8年的寶貝貓QQ互動相當可愛。（記者潘少棠攝）禾羽與養了8年的寶貝貓QQ互動相當可愛。（記者潘少棠攝）

啦啦隊女孩禾羽（原名張雅涵）出道相當早，19歲就開始北漂生活、自己住，自從她陸續養了貓咪QQ和襪襪開始感受家的溫暖，禾羽直呼養寵物後自己彷彿當了媽，會時時刻刻都惦記牠們，像有了小孩一樣，不會想一直往外跑，人在外面就會想回家抱抱牠們，毛孩也是她心中最柔軟的一塊。

《貼星萌寵》禾羽擁兩隻寵物貓 感受家的溫暖禾羽時不時會在社群上曬愛貓QQ。
（記者潘少棠攝）

兩隻貓咪一動一靜 黏人懂陪伴

《貼星萌寵》禾羽擁兩隻寵物貓 感受家的溫暖禾羽表示QQ（右）與襪襪情同姐弟，個性一動一靜相動互補。
（禾羽提供）

禾羽養QQ的契機是因為一個人住、覺得有些寂寞想找個伴，隔了兩年又想替QQ找個伴，於是又養了襪襪，至於兩隻貓名字由來，禾羽表示：「QQ是8年前開始養的，當時第一次養貓覺得牠很可愛就叫『QQ』，襪襪的話是因為牠是12月來家裡的，腳有套襪子的感覺才叫襪襪。」

禾羽提到愛貓取名襪襪是因為牠腿上的毛色有套上襪子的感覺。（禾羽提供）禾羽提到愛貓取名襪襪是因為牠腿上的毛色有套上襪子的感覺。（禾羽提供）

禾羽形容8歲的QQ與6歲的襪襪相處起來就像姊弟，一動一靜個性互補，兩隻貓咪都相當黏人，也會陪她一起睡覺，只要我回家牠們都會跑來迎接我，我難過的時候牠們也會默默湊到我身邊。

想到愛寵若離開 眼淚鎖不住

毛孩們陪伴禾羽多年是她最親密的家人，她坦言如果未來要面對愛寵們離開、每每想到心裡都相當難過，「之前拍攝MV拍流淚畫面，我都是會想像如果牠們某天離開我的時候，眼淚就會開始掉下來。」禾羽表示，18歲之後就沒跟家人住一起了，有時候會覺得很孤單，但有牠們在就好像有一個家、有家人陪伴的感覺。她也感性告白愛貓們，「希望你們可以身體健康陪伴我久一點，我沒辦法想像沒有你們在的日子我會怎麼辦。」

感情空窗一陣子的她，開出未來另一半的條件，一定是要喜歡動物，因為喜歡動物的人都很善良！過去禾羽曾遇過恐怖戀人，學聰明的她強調現在已經不會急著進入一段關係，會先從朋友相處、約會幾次後再考慮要不要在一起，不過她說現在重心都在工作上，沒時間談戀愛。

預告出國拍寫真 渴望跨界發展

現年28歲的張雅涵元旦突宣布改名「禾羽」，新名字也代表她對未來演藝生涯的期許，盼能豐收努力成果、勇敢追逐夢想。

今年她的演藝生涯迎來不小的變動，除了改名外她也已離開經紀公司，打算自己先做做看。

聊到今年規劃，禾羽預告會出國拍攝寫真，有機會夏天與粉絲見面，並計畫推出個人專輯和挑戰演出八點檔。

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