秦漢隔24年接台劇 破算命仙預言

秦漢（右）在《忘了我記得》和謝盈萱父女情深。

（Netflix提供）

〔記者蕭方綺╱台北報導〕金馬影帝秦漢相隔24年再接台劇，和雙金影后謝盈萱、霍建華合作劉若英擔任編導的Netflix影集《忘了我記得》，78歲的秦漢其實一直都持續在拍戲，直到碰上疫情才被迫停止，他提到年輕時算過命，當時算命師說他拍到72歲就結束，「我心想還真準，72歲恰巧碰上疫情，發生了世界級的大事件，沒想到這次導演找我拍戲，豈不是破了算命先生的預言？」

霍建華在《忘了我記得》是謝盈萱老公。

（Netflix提供）

聊到和劉若英的合作，秦漢指出兩人曾合作電影《南京1937》，「雖無深交但也算舊識，加上張艾嘉是我們的共同好友，所以劉導演誠懇邀請我演父親的角色，我沒看劇本就答應了，能和認真的導演合作，當然很好！」

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他還認為劉若英話雖不多，但個性誠懇又實在，他說：「當導演是很辛苦的工作，有天她居然煮了好幾鍋大滷麵給全劇組吃，全劇組大概70、80人，我都不曉得她哪來那麼多力氣精神，一面拍戲，還能一面照顧大家，而且大滷麵真的好吃，她還幽默說：『我可是進得了廚房，出得了廳堂的女人。』」

此外，謝盈萱劇中飾演秦漢的女兒，她提到當時劇組來詢問時，壓力超大，她有時在現場等架機位時，會跟劉若英聊很多表演的問題，劉若英身為演員兼任導演，總能為她解惑，「她非常明白知道我的糾結，我被困在哪裡，她很願意花時間把我引導出來，而且是帶著愛的。」

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