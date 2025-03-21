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娛樂 最新消息

馬志翔揹林慶台穿梭山林 虧他沒減肥 喊卡瞬間腿軟

馬志翔（左起）、林慶台、徐詣帆再度同框演出《獵人兄弟》。（記者潘少棠攝）馬志翔（左起）、林慶台、徐詣帆再度同框演出《獵人兄弟》。（記者潘少棠攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕電影《獵人兄弟》昨首映，該片聚焦原住民文化傳承，是主角徐詣帆、馬志翔、林慶台繼2011年《賽德克·巴萊》後，3人再度同框演出。飾演父親的林慶台表示《賽德克》講的是民主性的東西，《獵人兄弟》則是談家庭議題，大讚兩人演出很厲害，很開心能再一起拍戲。

演出哥哥的徐詣帆坦言，原先覺得林慶台很有威嚴，「本來在片場不敢和他搭話，不過拍電影的過程，他給我很大的安全感」；「弟弟」馬志翔笑說，當初在《賽德克·巴萊》和林慶台互為敵人，「這次演他兒子，他那種父親的樣子讓我很嚮往，很多情感都很真實。」

片中徐詣帆與馬志翔詮釋兩兄弟，面臨理想與家庭責任的拉鋸，電影開場沒多久，馬志翔有場揹著爸爸林慶台在山林中穿梭的戲，笑說：「結束的一瞬間腿都軟了！」虧林慶台沒減肥，讓自己負擔太重，聽得一旁林慶台露出害羞笑容。

林慶台在片中堅持「男人應該具備狩獵能力」的觀念，反映太魯閣族傳統對男性角色的期待，正好該觀念和林慶台的真實生活相互重疊，和電影故事不謀而合。

身為太魯閣、閩南混血的新銳導演蘇弘恩說：「電影不只是講原住民的故事，而是每個人都有不認同自己、不被社會認同的成分。」希望透過影像讓太魯閣族的文化和傳統不只停留在象徵符號，而是真正走進人們的心裡；《獵人兄弟》今起在台上映。

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