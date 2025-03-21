林育羣練舞功4月會歌迷 揪陳怡婷、林芯儀助陣「動感小胖」準備好了

小胖（中）將首度舉辦個人大型演唱會，林芯儀（左）和陳怡婷都將助陣演出。

（記者陳慧玲攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「小胖」林育羣無論唱惠妮休斯頓的英文歌，或唱米希亞的日文歌，都受到歌迷誇讚，出道15年，他終於要首次舉辦個人大型專場演唱會，陳怡婷和林芯儀都將助陣演出。

4月26、27日小胖將在台北國際會議中心舉辦「寶吉祥歌之饗宴12 沒你！活不下Can’t Live Without You演唱會」，過去他曾擔任王心凌舞者，拍MV並在跨年晚會表演，這次將當個「動感小胖」，準備9分鐘唱跳組曲，笑說：「我要挑戰塵封已久的歌舞。」林芯儀虧他：「你想把我幹掉啦！」

請繼續往下閱讀...

小胖談到，為了找回舞感特別去上舞蹈課，唱跳組曲會有紅磨坊風格，性感華麗又復古，歌曲挑選則像自己心情寫照，「15年的高低起伏，開心、難過的歌都有。」

林芯儀談到最近去上戲劇課程，希望演唱會能帶出優美情境。陳怡婷106歲外婆上週過世，雖已有心理準備，但昨談起失去外婆這位忠實歌迷還是忍不住落淚，她說外婆臨終前，家族一百多人一起陪在身邊，算是沒有遺憾，但還是會想念。演唱會購票可洽年代售票系統。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法