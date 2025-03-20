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白冰冰朝聖尼泊爾 體驗佛學生活

白冰冰到尼泊爾釋迦摩尼佛寺參觀，虔誠許願轉經輪。（長興影視提供）白冰冰到尼泊爾釋迦摩尼佛寺參觀，虔誠許願轉經輪。（長興影視提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕白冰冰近日透過個人YT頻道《誠懇逗陣》分享尼泊爾之行，除拜訪菩薩寺並參觀沙彌學院，也與小沙彌們一起當農夫，幫忙洗菜、切菜，親身體驗簡樸卻充滿智慧的生活，她有感而發說：「生命中有太多值得體悟的事，來到這裡讓我感動到想哭。」

身為虔誠佛教徒，白冰冰長年嚮往前往尼泊爾朝聖，這次在葉惠貞師姐的幫助下到釋迦摩尼佛寺參觀，並親手觸摸珍貴的「貝葉經」，雖然看不懂梵文，但她仍肅然起敬，虔誠許願並轉經輪，完成朝拜儀式。

白冰冰也特別拜訪星雲大師弟子慧光法師，他致力於佛學教育，在尼泊爾創辦「菩薩沙彌學院」，收留無家可歸的兒童，教導他們語言與自立技能。

見到孩子們聰慧純真的笑容，白冰冰深感動容，她與小沙彌們一同摘菜、洗菜、切菜，體驗佛學生活，「第一次感動到整天都想哭，覺得現金帶不夠，很想為孩子們多做些什麼。」她最後在孩子們的歡送歌聲中依依不捨地離開，並盛讚慧光法師是「台灣之光」，讓她不虛此行。

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