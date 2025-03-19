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金秀賢捍衛名聲12頁聲明全面反擊 否認索賠金賽綸強迫還債

金秀賢捍衛名聲12頁聲明全面反擊 否認索賠金賽綸強迫還債金秀賢公司昨全面反擊爆料傳聞，希望捍衛他的名聲。
（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者鍾志均／綜合報導〕金秀賢交往已故韓星金賽綸事件愈演愈烈，「橫豎研究所」自10日起猛料連環爆，重創金秀賢男神形象；前天金賽綸家屬委託律師喊話金秀賢出面道歉，昨金秀賢公司5度發聲，全面反駁金賽綸家屬、YouTube「橫豎研究所」的指控，力保金秀賢名聲。

金秀賢公司發布長達12頁的聲明，提出6大要點反擊，首先對於金賽綸上傳親密照，恐將影響金秀賢《淚之女王》收視，並索取賠償，公司澄清從未以任何理由向金賽綸提出索賠，並公開第二封存證信函，以示清白。

金賽綸因酒駕事故造成影視作品損害，金秀賢公司稱與她共同承擔賠償責任，用盡各種努力，將賠償金縮減至7億，並強調「第二封存證信函僅為單純的法律程序通知，並未向她施壓、要求立即償還。」

從未禁止金賽綸與旗下藝人聯繫

對於外界指控金秀賢公司禁止金賽綸聯繫旗下藝人，金秀賢方面則說：「從未禁止金賽綸與旗下藝人聯繫。」第二封存證信函內容是指「在債務問題」討論中，希望金賽綸只和負責律師進行聯繫，事實上，她仍能和公司藝人自由聯絡。

金賽綸家屬懷疑YouTuber李鎮浩和金秀賢公司有勾結，猜測公司在背後透過李鎮浩抹黑金賽綸，對此，金秀賢方嚴正否認：「我們和李鎮浩先生毫無關聯！」

至於曾在金秀賢公司旗下的徐睿知，被指先後與金秀賢和他表哥李沙朗交往，金秀賢方也指出，「當時負責徐睿知的經紀人看到謠言也覺得荒唐，主動聯繫我們表示震驚。」怒撇詆毀徐睿知傳聞。

否認2015年出入金賽綸公寓照片

「橫豎研究所」曾在直播公開粉絲於2015年拍到疑似金秀賢與金賽綸出入女方公寓的照片，金秀賢公司直指該男子並非金秀賢，進一步呼籲：「請停止利用與案件無關的照片、網路貼文，惡意攻擊金秀賢並損害其名譽。」

短短9天，金秀賢從「頂級男神」成為輿論箭靶，網上開始出現力挺他的聲音，甚至有人懷疑這是場精心策劃的抹黑事件，也有粉絲憂心偶像遭受「預告式爆料」傷得體無完膚，相關話題持續延燒。

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