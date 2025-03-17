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陳奕迅哽咽憶方大同 音樂長留青史

陳奕迅希望大家「學會珍惜今天」。（翻攝自IG）陳奕迅希望大家「學會珍惜今天」。（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／台北報導〕光鮮亮麗的演藝圈，存在的不只是風花雪月的花邊新聞，許多音樂人之間「英雄惜英雄」的情誼更讓人感動！

陳奕迅在澳洲演唱會上哽咽獻唱方大同寫給他的歌曲。（翻攝自IG）陳奕迅在澳洲演唱會上哽咽獻唱方大同寫給他的歌曲。（翻攝自IG）

金曲歌王陳奕迅前兩天在澳洲開唱，哽咽唱出2月21日因病過世的另一位歌王方大同為他寫的歌曲《孤獨患者》，即使方大同41歲就離開人世去當天使，但陳奕迅相信他的作品會「長留青史」。

方大同。（賦音樂提供）方大同。（賦音樂提供）

陳奕迅感性談到：「最近我們音樂圈有一位非常出色、非常有才華的音樂人離開了我們，他叫方大同。是啊！你自然而然會想念他，你就會想再唱他的作品。」他特別介紹《孤獨患者》這首歌就是方大同參與了作曲、編曲以及監製。

近來不少歌手想起過去和方大同的合作都很感傷，也感謝他留下了好作品，陳奕迅也談到：「雖然他離開了，但音樂就是最棒的東西，記錄了一些其實不只是音樂，而藝術的東西就是這樣，你記錄了下來，那個叫長留青史，他的作品就是這樣。」

陳奕迅還談到：「因為他（方大同）的離開，我就想到另外一首歌。」特別選唱香港演唱組合Swing在14年前推出的《那邊見》，陳奕迅說：「我們每個人都會離開的，當然我年紀越大，就會接觸越多。」他以英文說到：「人們會離世，我們會想念他們，但這首歌是送給還在這邊的人。」歌曲唱到「有些人太早了斷，有些人去得太突然」，陳奕迅希望大家能如歌詞寫的「學會珍惜今天！」

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