入手多台夢幻名駒 歐弟晉身世界百大VIP

歐弟收藏多台DUCATI晉身世界百大VIP，展現對重機的熱愛。左為SL V4、右為V4 R。（記者潘少棠攝）

記者侯家瑜／專訪

愛DUCATI成痴的歐弟買到第三年左右就入榜「世界百大VIP」，目前手上最貴的一台是Superleggera V4（簡稱SL V4），堪稱「神獸級」重機，要價600萬，價值不菲。

入手神獸級重機 全台唯一騎上賽道

SL V4是DUCATI最頂級的一款，歐弟形容：「它有超級跑車的封號，全球限量500台，台灣配額僅4台。」而在演藝圈中也僅歐弟獨有此車，足見其尊貴稀有。

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歐弟透露與另外三位SL V4的擁有者彼此相識，但他們比較低調所以身分必須保密，他自己是唯一一位會駕駛它在賽道上的騎士，「他們買了就是收藏，但它非常昂貴，我會想知道它騎起來如何、我的錢花在哪裡？」

談起愛車的特色，歐弟興奮地侃侃而談，難掩對這台夢幻車的熱愛，「SL V4主打全碳纖維輕量化，整車重量僅150公斤左右，其中最貴且最具技術含量的部件，就是碳纖維製成的後搖臂，整車重量與150cc級距機車相當，卻能爆發出234匹馬力的動力。」他形容車重像勁戰，動力卻堪比法拉利，推重比十分驚人。

歐弟補充說這台SL V4的組裝過程，皆由一名來自義大利的技師親手打造，且引擎上還刻有這位技師的名字，來彰顯其獨一無二的工藝。

改裝愛車 重金升級關鍵部件

另一台同樣來自DUCATI的 Panigale V4 R（簡稱 V4 R）是歐弟專門用於賽道訓練的愛車，為了追求輕量化特別捨棄了車燈，因此無法在一般道路上行駛。

歐弟透露V4 R在許多關鍵部件上都採用了高級合金材質，包括引擎、發動機蓋等，他也特別把輪框升級成鎂合金材質，一組不便宜，要價3、40萬。

特別的是，前陣子有家製作MotoGP車殼的廠商特別送歐弟一套全新比賽的用殼，這段時間都在進行改裝，因此在受訪當天，它才首次亮相。

歐弟的車庫收藏豐富，除人生第一台購入的哈雷外，還有多款DUCATI代表作，包括街頭戰士Streetfighter V4 S、冒險型車款Multistrada 1260 Pikes Peak、限量復古的SuperSport MH900E、全球限量500 台的巡航車 Diavel Titanium，以及軍事風格聯名的Monster 1100 EVO Diesel，其餘來自其他品牌的車型還有Triumph和Honda。

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