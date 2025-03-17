晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

歐弟豪砸2千萬 帥飆夢幻重機

歐弟目前共收藏11台重機，其中DUCATI就占了7台。（記者潘少棠攝）歐弟目前共收藏11台重機，其中DUCATI就占了7台。（記者潘少棠攝）

記者侯家瑜／專訪

知名主持人「歐弟」歐漢聲至今出道近30年，曾數次入圍金鐘獎，螢光幕後的他擁有雙重身分，在家是慈眉善目的可愛三寶爸，出了門外、踏進賽道就是英姿颯爽的重機男神。

第一台重機 入手哈雷

歐弟5年前開始接觸重機，坦言會愛上重機的理由其實很單純，就是學生時期被同學們騎車的帥樣煞到，內心萌生有朝一日一定要騎著重機穿梭在街頭，讓自己看起來無比酷炫，笑說年輕時還曾跑到哈雷重機店門口，貼著落地窗流口水。後來歐弟賺夠錢、考到駕照，第一台就入手哈雷，而現在這台哈雷已經過改裝，成為他專屬車款。

歐弟駕馭復古經典車款SuperSport MH900E，騎姿帥氣十足。（歐漢聲IG odsurf提供）歐弟駕馭復古經典車款SuperSport MH900E，騎姿帥氣十足。（歐漢聲IG odsurf提供）

初駕DUCATI 挫折淚崩

初嘗重機魅力後，歐弟開始嚮往重機界龍頭之一的DUCATI（杜卡迪），坦言這品牌出了名的難騎，所以剛購入第一台時就備感挫折，甚至產生放棄的想法，「我當時因怕丟臉就一個人騎上山，卻邊騎手邊抖、全身僵硬，緊張到流下男兒淚，下山之後就想賣掉，自認對重機沒天分。」

歐弟笑說後來透過車友才知道，這台DUCATI並不適合跑山路，大多用來騎快速道路，這才讓他鬆了口氣，明白並非自己技術不好，而是選錯騎乘方式。

歐弟的Superleggera V4要價600萬。（歐漢聲IG odsurf提供）歐弟的Superleggera V4要價600萬。（歐漢聲IG odsurf提供）

參加安駕訓練 掌握操控技巧

一時的失敗無法熄滅他內心的渴望，歐弟在車友的推薦下參加了DRE安駕訓練，從基礎學起，以街車入門，逐步掌握操控與技巧，技術成熟後再進階到跑車，至今駕馭重機已得心應手。

後來歐弟開始砸錢蒐藏重機，數量最高曾達15台，斥資近2千萬，目前名下也還有11台，其中有7台都是DUCATI，除了第一台別具意義的哈雷外，剩下都是無法割愛的限量款。

歐弟的夢幻愛車Superleggera V4台灣配額僅4台，演藝圈僅他獨有。（記者潘少棠攝）歐弟的夢幻愛車Superleggera V4台灣配額僅4台，演藝圈僅他獨有。（記者潘少棠攝）

而歐弟對重機夢的目標非僅止於此，接下來他將挑戰成為亞洲區的DRE教練，「每當完成階段性的科目後都會拿到證照，這讓我特別有成就感。」目前已向義大利總公司提出申請，預計今年夏天考試，盼能盡快達成目標。

歐弟的夢想是考到DRE教練證照，騎完全世界的賽道。（歐漢聲IG odsurf提供）歐弟的夢想是考到DRE教練證照，騎完全世界的賽道。（歐漢聲IG odsurf提供）

歐弟說若成功考取DRE教練證照，將成為台灣第一人，同時也將是他人生中的首次斜槓挑戰，而目前最大的困難是他語言不通，勢必要苦讀英文以提升溝通能力，才能順利應對培訓與考試。

今年MotoGP（全球最高級別的摩托車競速賽事）公布賽程為22條賽道，遍布歐洲、亞洲、美洲與大洋洲，歐弟坦言之所以會想成為DRE教練，是因為想把所有賽道都騎完，直呼：「這是我這輩子的願望！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中