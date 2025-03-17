歐弟豪砸2千萬 帥飆夢幻重機

歐弟目前共收藏11台重機，其中DUCATI就占了7台。（記者潘少棠攝）

記者侯家瑜／專訪

知名主持人「歐弟」歐漢聲至今出道近30年，曾數次入圍金鐘獎，螢光幕後的他擁有雙重身分，在家是慈眉善目的可愛三寶爸，出了門外、踏進賽道就是英姿颯爽的重機男神。

第一台重機 入手哈雷

歐弟5年前開始接觸重機，坦言會愛上重機的理由其實很單純，就是學生時期被同學們騎車的帥樣煞到，內心萌生有朝一日一定要騎著重機穿梭在街頭，讓自己看起來無比酷炫，笑說年輕時還曾跑到哈雷重機店門口，貼著落地窗流口水。後來歐弟賺夠錢、考到駕照，第一台就入手哈雷，而現在這台哈雷已經過改裝，成為他專屬車款。

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歐弟駕馭復古經典車款SuperSport MH900E，騎姿帥氣十足。（歐漢聲IG odsurf提供）

初駕DUCATI 挫折淚崩

初嘗重機魅力後，歐弟開始嚮往重機界龍頭之一的DUCATI（杜卡迪），坦言這品牌出了名的難騎，所以剛購入第一台時就備感挫折，甚至產生放棄的想法，「我當時因怕丟臉就一個人騎上山，卻邊騎手邊抖、全身僵硬，緊張到流下男兒淚，下山之後就想賣掉，自認對重機沒天分。」

歐弟笑說後來透過車友才知道，這台DUCATI並不適合跑山路，大多用來騎快速道路，這才讓他鬆了口氣，明白並非自己技術不好，而是選錯騎乘方式。

歐弟的Superleggera V4要價600萬。（歐漢聲IG odsurf提供）

參加安駕訓練 掌握操控技巧

一時的失敗無法熄滅他內心的渴望，歐弟在車友的推薦下參加了DRE安駕訓練，從基礎學起，以街車入門，逐步掌握操控與技巧，技術成熟後再進階到跑車，至今駕馭重機已得心應手。

後來歐弟開始砸錢蒐藏重機，數量最高曾達15台，斥資近2千萬，目前名下也還有11台，其中有7台都是DUCATI，除了第一台別具意義的哈雷外，剩下都是無法割愛的限量款。

歐弟的夢幻愛車Superleggera V4台灣配額僅4台，演藝圈僅他獨有。（記者潘少棠攝）

而歐弟對重機夢的目標非僅止於此，接下來他將挑戰成為亞洲區的DRE教練，「每當完成階段性的科目後都會拿到證照，這讓我特別有成就感。」目前已向義大利總公司提出申請，預計今年夏天考試，盼能盡快達成目標。

歐弟的夢想是考到DRE教練證照，騎完全世界的賽道。（歐漢聲IG odsurf提供）

歐弟說若成功考取DRE教練證照，將成為台灣第一人，同時也將是他人生中的首次斜槓挑戰，而目前最大的困難是他語言不通，勢必要苦讀英文以提升溝通能力，才能順利應對培訓與考試。

今年MotoGP（全球最高級別的摩托車競速賽事）公布賽程為22條賽道，遍布歐洲、亞洲、美洲與大洋洲，歐弟坦言之所以會想成為DRE教練，是因為想把所有賽道都騎完，直呼：「這是我這輩子的願望！」

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