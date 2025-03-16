李明依公益活動開罵黃子佼 吳姍儒聞曾國城請辭面露尷尬

吳姍儒出席公益活動，對於曾國城請辭節目低調沒表態。（天使心家族基金會提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕李明依、吳姍儒昨出席公益活動「336愛奇兒家庭日」，兩人聽聞曾國城因評論黃子佼復出一事遭炎上，昨請辭公視節目《一字千金》，李明依受訪表示黃子佼事件有點渲染、擴及到很多人，呼籲應該回到事件本身；吳姍儒則面露尷尬低調表示不多評論，至於如果公視找她接棒，她表示現在行程很忙，有合適的話不排斥，「我有去上過一次（節目），他們的製作團隊相當專業，相信他們會有對策。」

李明依（左）譴責黃子佼行為，但喊話外界給予孟耿如和小孩一點空間。（天使心家族基金會提供）

李明依雖與黃子佼是好友，但她強調犯罪者都應該受法律制裁，她嚴厲譴責黃子佼的行為，坦言事情發生當下她很驚訝，也說自己沒有要幫助加害者，只盼外界別去牽連父母、太太和小孩，「請大家給他們（指孟耿如及女兒）空間，當然我的空間不是指他們要不要出來工作，而是不要用一些言語好像要逼他們走上絕路。」

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李明依也說她與黃子佼沒有太多互動，但還是有傳聖經經文給黃子佼希望他禱告、悔改，李明依認為最根本的是他自己要能認罪悔改，不過也說沒有收到黃子佼回覆，至於黃子佼是否有意回歸演藝圈？李明依則說不知道復出消息是從何而來，直言沒有這回事。

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