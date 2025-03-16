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一代大俠孤獨死 張振寰陳屍家中

「一代大俠」張振寰前天被發現陳屍家中。（資料照）「一代大俠」張振寰前天被發現陳屍家中。（資料照）

〔記者蕭方綺／台北報導〕資深演員張振寰曾主演《小李飛刀》、《大俠沈勝衣》等古裝電視劇成名，被封為「一代大俠」，前天下午鄰居聞到他南港家中飄出臭味而報案，警方抵達時研判已死亡3天以上，死因不明，但排除他殺，享壽65歲。前妻鮑正芳透過經紀人回應：「死者為大！願他離苦得樂，往生極樂國土，一路好走！」並幽幽指出前夫這一世也算辛苦，「總算解脫了。」

張振寰過世後，警方先聯絡他30歲兒子張熙宇，但他剛赴中國工作，暫時無法趕回台灣處理父親後事，才輾轉找到鮑正芳；至於張振寰的親哥哥，目前未有人聯絡上。鮑正芳表示自己已和張振寰離婚20多年，正待檢警通知是否能代表認屍，才能處理後續事情。

張振寰以電影《新孫悟空72變》出道，在片中扮演二郎神楊戩大受歡迎，一度改藝名為「龍少飛」，拍過10多部電影後轉戰電視台，接連演出《小李飛刀》、《大俠沈勝衣》，有「一代大俠」美譽。

張振寰（左）昔日曾帶著前妻鮑正芳與兒子張熙宇上節目。（資料照）張振寰（左）昔日曾帶著前妻鮑正芳與兒子張熙宇上節目。（資料照）

1996年他與鮑正芳結婚，婚後張振寰演藝事業走下坡，改為從商，並欠下大筆債務，自此酗酒、躁鬱症纏身，甚至有家暴傾向，鮑正芳曾吐露當年家暴驚恐回憶說：「他只要喝酒就對我咆哮，有次還拿菜刀追砍我。」兩人最終於2002年離婚。

離婚後，張振寰開始打雜工，曾做過清潔工、餐廳洗碗工，也賣過燒餅，並領取政府救濟金，但他因長期躁鬱症和痛風導致情緒不穩、工作不便，屢因喝酒鬧事登上社會版面，如今一代大俠殞落成追憶，令觀眾唏噓不已。

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