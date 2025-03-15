詹懷雲有病又脫了 被爆沒穿衣服趴趴走

詹懷雲（左）和江齊在《有病才會喜歡你》大談純愛，昨出席記者會合體比愛心。（記者胡舜翔攝）

〔記者許世穎／台北報導〕青春校園台片《有病才會喜歡你》導演許富翔昨率領主要演員詹懷雲、江齊、劉修甫、黃冠智、百白一同出席記者會，詹懷雲剛在另一部新片《命中註定那頭鵝》大秀壯肌，這次在片中也有裸上身只穿四角褲入鏡的戲，江齊更爆料：「當下覺得他還滿自在，因為他一開始就沒穿衣服在休息室走來走去！」

詹懷雲被問到近期拍攝的作品都要「脫」是否成了標配，當場笑回：「我也有發現這件事！」至於被指在休息室沒穿趴趴走，詹懷雲解釋當時有穿浴袍，「是因為我們拍到一半放飯啦，我肚子餓肚子會亂叫！」因此才會維持那個狀態就跑去吃飯。

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導演許富翔被問到有沒有想過找老婆陳意涵客串，笑說「因為沒有適合的角色！」後來解釋當時她在拍其他片，時間上應該也無法。至於陳意涵一直喊話許富翔欠她一部拿獎的電影，他趕緊表示：「有在準備！」《有病才會喜歡你》將於4月2日春假連假在台上映。

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